تجديد حبس بائع متجول يتاجر فى الأسلحة البيضاء بباب الشعرية

أمر قاضى المعارضات بمحكمة جنح باب الشعرية بتجديد حبس بائع متجول، 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامه بالاتجار فى الأسلحة البيضاء.

كانت معلومات قد وردت لضباط قسم شرطة باب الشعرية تفيد بقيام "س.م" 24 سنة، بائع متجول، بالاتجار فى الأسلحة البيضاء غير المرخصة بالمنطقة، وعلى الفور تم عمل خطة تحريات ملائمة للتأكد من ذلك، وأفادت التحريات بصحة الواقعة.

وتمكنت القوات الأمنية من ضبط المتهم، وبحوزته كمية من الأسلحة البيضاء "مطاوى" بقصد ترويجها على المواطنين فى منطقة باب الشعرية، وحرر المحضر اللازم للواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات معه، وبمواجهة النيابة العامة للمتهم بالمضبوطات أنكر صلته بها تماما، رغم اعترافه أمام رجال المباحث بارتكابه للواقعة، فقررت النيابة حبسه على ذمة التحقيقات.