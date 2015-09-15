الرئيس الفرنسى: بلادنا ستشن غارات جوية على سوريا

قال الرئيس الفرنسى فرنسوا هولاند، إن بلاده ستشن غارات جوية على سوريا لقتال تنظيم داعش.

كانت فرنسا قد بدأت أولى رحلاتها الجوية الاستطلاعية فوق سوريا الأسبوع الماضى للتخطيط من أجل عملية جوية محتملة.

وأكد هولاند، أن الغارات "ضرورية فى سوريا" وذلك خلال مؤتمر صحفى عقد الاثنين فى باريس، ولم يقل متى ستبدأ العملية.

حتى الآن، شنت فرنسا غارات جوية فقط على العراق بصفتها عضوا فى تحالف تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، خوفا من أن يساعد ضرب تنظيم داعش، فى سوريا فيما بعد حكومة الرئيس بشار الأسد.

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