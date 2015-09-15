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المتحدث باسم بوتين: روسيا لا تجرى محادثات سرية بشأن سوريا

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المتحدث باسم بوتين: روسيا لا تجرى محادثات سرية بشأن سوريا المتحدث باسم بوتين: روسيا لا تجرى محادثات سرية بشأن سوريا
نفى دميترى بيسكوف، المتحدث الرسمى باسم الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، يوم الاثنين، الأنباء التى تناقلتها وسائل إعلام عن مزاعم إجراء موسكو مفاوضات بشأن مصير الرئيس السورى، بشار الأسد، ووصفها بالمغرضة.

وقال بيسكوف للصحفيين، يوم الاثنين: "أرغب بأن أذكر من جديد، بأنه على مستوى وزير الخارجية وعلى مستوى الرئيس، موسكو أكدت أكثر من مرة بأنها لا تعمل على هذه المسألة، وهذا يمكن أن يكون الرد الأفضل على مثل هذه الأنباء المختلقة" بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وأضاف بيسكوف: "مصير سوريا يقرره الشعب السورى، وليس المفاوضات المختلفة، لقد تحدثنا عن هذا بشكل وأضح، ولكن للأسف الإيحاءات والتكهنات عن هذا الأمر تصبح أكثر وأكثر فى وسائل الإعلام المختلفة".

كانت صحيفة "تايمز" البريطانية، قد اشارت مؤخراً الى محادثات تحضيرية بين روسيا والولايات المتحدة لمناقشة قضية سقوط نظام بشار الأسد.

يذكر أن روسيا تطالب بان يكون الرئيس الأسد، جزء من حل الأزمة السورية فيما تطالب الدول الغربية باستبعاده من أى حل .
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