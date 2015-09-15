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أمير الكويت يعزى خادم الحرمين الشريفين هاتفياً فى حادث الحرم المكى

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أمير الكويت يعزى خادم الحرمين الشريفين هاتفياً فى حادث الحرم المكى أمير الكويت يعزى خادم الحرمين الشريفين هاتفياً فى حادث الحرم المكى
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمس الاثنين، اتصالاً هاتفياً، من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت عبر خلاله عن عزائه ومواساته فى ضحايا حادث سقوط إحدى الرافعات فى المسجد الحرام.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين، عن شكره لأمير الكويت على مشاعره الأخوية، سائلاً الله تعالى أن يرحم المتوفين ويتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته وأن يدخلهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
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