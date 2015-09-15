إحالة مدير حماية الأراضى بالشرقية للنيابة لتستره على بناء مخالف

قرر الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، اليوم الاثنين، إيقاف كل أعمال البناء للمبانى المخالفة بقرية أنشاص الرمل مركز بلبيس ومصادرة معدات المقاول المسئول عن البناء والتحفظ على مواد البناء المشونة بالموقع.

وتقرر إحالة مسئول حماية الأراضى والجمعية الزراعية ومدير الجمعية والمقاول وصاحب المخالفة للنيابة العامة تمهيدًا لاتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالهم. وأعلن عن حملة مكبرة لإزالة كل التعديات بالمنطقة يقودها بنفسه بعد أن اكتشف المحافظ أن المنطقة بأكملها تحولت لتعديات على الأراضى الزراعية بالبناء والتبوير.