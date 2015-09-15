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ضبط كيلو ونصف هيروين و80 ألف جنيه وسيارة مسروقة بالعاشر

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ضبط كيلو ونصف هيروين و80 ألف جنيه وسيارة مسروقة بالعاشر ضبط كيلو ونصف هيروين و80 ألف جنيه وسيارة مسروقة بالعاشر
تمكنت قوة من العمليات الخاصة، بالتنسيق مع مباحث الشرقية والإسماعيلية، من ضبط تاجر "ك س"، وبحوزته كيلو نصف بودرة وبندقية آلى، وطبنجة و80 ألف جنيه وسيارة تويوتا إف جى مبلغ بسرقتها، خلال اقتحام منطقة السحر والجمال الملاصقة لحدود العاشر من رمضان، وهى أخطر أوكار تخزين السلاح والمخدرات.

وتلقى اللواء خالد يحيى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير إدارة البحث الجنائى بالشرقية، بناء على إخطار من العميد محمد عربان رئيس مباحث العاشر بتنظيم الحملة على المنطقة، وجار استكمال الإجراءات القانونية وتحرير محضر بتفاصيل الجملة.

والجدير بالذكر أن منطقة السحر والجمال تعد من أكبر المناطق التى يتخذها تجار المخدرات والسلاح كمخزن لتشوين بضائعهم، وسبق أن شهدت المنطقة أحداث عنف بين تجار المخدرات.

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مصر 365