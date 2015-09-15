أخبار عاجلة

مؤتمر الكنيسة الكاثوليكية لإعلان ترتيبات زيارة بابا الفاتيكان -
المصرية للاتصالات ترفع الحد الأدنى للأجر الشامل للعاملين إلى 3 آلاف جنيه -
السيسي يلتقي صاحب مشروع تصنيف «الإخوان» إرهابية في أمريكا -
أستاذة سياسات الإدارة عن سقوط «صخور المقطم»: لا تخطيط في مصر -
منع زوجة دبلوماسي بريطاني من دخول مصر.. ومصادر: «المعاملة بالمثل» -
رئيس «العربية للتصنيع»: لن نترك أطفال الشوارع فريسة للاستغلال -
الرئاسة: العلاقة بين مصر وأمريكا قائمة على تعزيز التعاون العسكري -
كريمة: قتال المسلمين في صدر الإسلام معارك وليس غزوات.. والنبي لم يغزو أحدا -
درويش: استثمارات في المنطقة الاقتصادية بقيمة 15 مليار دولار -
غرفة صناعة الحرف اليدوية توقع برتوكول تعاون مع «جوميا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

العثور على طفلين مقتولين داخل شقتهما بالتجمع الخامس

Google+ Print
العثور على طفلين مقتولين داخل شقتهما بالتجمع الخامس العثور على طفلين مقتولين داخل شقتهما بالتجمع الخامس
شهدت منطقة القاهرة الجديدة، مساء اليوم الاثنين، جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها طفلان شقيقان، حيث اكتشف والداهما مقتلهما على يد مجهولين تخلصوا منهما وفروا هاربين، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الحادث والتوصل للمتهمين مرتكبى الجريمة.

تفاصيل تلك الجريمة بدأت مساء اليوم الاثنين، مع تلقى رجال مباحث قسم شرطة القطامية، بلاغا بالعثور على جثتين لطفلين مقتولين داخل شقتهما بمنطقة مساكن النقابيين بالتجمع الثالث، وعلى الفور انتقل رجال مباحث القسم إلى مكان البلاغ، وتم العثور على جثة الطفلين داخل الشقة أحدهما طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات، والآخر طفل يبلغ من العمر 5 سنوات، وتم رفع البصمات من مسرح الجريمة للمساعدة فى التوصل لهوية الجناة.

ومن جانبه كلف اللواء خالد عبد العال، مدير أمن القاهرة، اللواء هشام العراقى مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بسرعة تشكيل فريق بحث لسرعة كشف ملابسات الجريمة وضبط المتهمين، وبالفعل تم تشكيل فريق بحث شارك فيه العميد هشام عامر رئيس مباحث قطاع القاهرة الجديدة، والمقدم حسام غانم رئيس مباحث قسم شرطة القطامية.

وتوصلت التحريات الأولية لرجال المباحث أن والدى الطفلين خرجا لشراء بعض مستلزمات المنزل من الخارج، وعندما عادا فوجئا بالجريمة البشعة فى حق طفليهما، وأسرع الجيران بإبلاغ الشرطة التى حضرت ويكثف حاليا رجال مباحث القاهرة من جهودهم لكشف ملابسات الحادث وضبط الجناة، وجار تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة التى تولت التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365