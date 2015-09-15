أخبار عاجلة

مؤتمر الكنيسة الكاثوليكية لإعلان ترتيبات زيارة بابا الفاتيكان -
المصرية للاتصالات ترفع الحد الأدنى للأجر الشامل للعاملين إلى 3 آلاف جنيه -
السيسي يلتقي صاحب مشروع تصنيف «الإخوان» إرهابية في أمريكا -
أستاذة سياسات الإدارة عن سقوط «صخور المقطم»: لا تخطيط في مصر -
منع زوجة دبلوماسي بريطاني من دخول مصر.. ومصادر: «المعاملة بالمثل» -
رئيس «العربية للتصنيع»: لن نترك أطفال الشوارع فريسة للاستغلال -
الرئاسة: العلاقة بين مصر وأمريكا قائمة على تعزيز التعاون العسكري -
كريمة: قتال المسلمين في صدر الإسلام معارك وليس غزوات.. والنبي لم يغزو أحدا -
درويش: استثمارات في المنطقة الاقتصادية بقيمة 15 مليار دولار -
غرفة صناعة الحرف اليدوية توقع برتوكول تعاون مع «جوميا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مرافق الجيزة ترفع 952 حالة إشغال طريق فى 24 ساعة

Google+ Print
مرافق الجيزة ترفع 952 حالة إشغال طريق فى 24 ساعة مرافق الجيزة ترفع 952 حالة إشغال طريق فى 24 ساعة
شنّت إدارة شرطة المرافق بإشراف اللواء طارق نصر مساعد الوزير، مدير أمن الجيزة، حمله أمنية، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختصة برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافيتريات والمقاهى المخالفة والباعة الجائلين، نظراً لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين.

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 437 استاندات حديدية وأسطوانات غاز وكراسٍ متنوعة بدائرة قسم شرطة الأهرام، كما تم رفع 23 من الموازين وإطارات كاوتش وعمل محضر بائع متجول بدائرة قسم شرطة الجيزة، وتم ضبط عدد 492 ثلاجات عرض وسلاسل وأوتاد حديدية وإعلان بدون ترخيص واستاندات حديدية بدائرة قسم شرطة العجوزة، وضبط عدد من الاستاندات الحديدية وأسطوانات غاز وتشميع مخبز بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين وعرضهم على النيابات المختصة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365