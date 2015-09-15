مرافق الجيزة ترفع 952 حالة إشغال طريق فى 24 ساعة

شنّت إدارة شرطة المرافق بإشراف اللواء طارق نصر مساعد الوزير، مدير أمن الجيزة، حمله أمنية، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختصة برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافيتريات والمقاهى المخالفة والباعة الجائلين، نظراً لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين.

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 437 استاندات حديدية وأسطوانات غاز وكراسٍ متنوعة بدائرة قسم شرطة الأهرام، كما تم رفع 23 من الموازين وإطارات كاوتش وعمل محضر بائع متجول بدائرة قسم شرطة الجيزة، وتم ضبط عدد 492 ثلاجات عرض وسلاسل وأوتاد حديدية وإعلان بدون ترخيص واستاندات حديدية بدائرة قسم شرطة العجوزة، وضبط عدد من الاستاندات الحديدية وأسطوانات غاز وتشميع مخبز بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين وعرضهم على النيابات المختصة.