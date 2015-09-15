مواطن يصيب نفسه بطلقة خرطوش أثناء الصيد بمرسى مطروح

أصيب مواطن بمحافظة مرسى مطروح، بطلق نارى بالبطن، أعلى الصرة من الجهه اليمنى مع خروج الأمعاء الداخليه ونزيف، أثناء قيامه بالصيد ببندقية خرطوش محلية الصنع، حيث خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ وأصابته.

تلقى قسم شرطة الضبعه، اخطارا من مستشفى الضبعه المركزى، بوصول المصاب "سليمان عبد ربه نوفل محمد 20 سنة عامل"، مقيم الضبعه مصاباً بطلق نارى بالبطن أعلى الصرة من الجهه اليمنى مع خروج الأمعاء الداخليه ونزيف ولا يمكن استجوابه.

بالانتقال والفحص وسؤال والد المصاب، أكد أنه أثناء قيام نجله بالصيد، ببندقية خرطوش محلية الصنع، خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ وأصابته ولا يتهم أحد بإحداث اصابة نجله .

تم ضبط البندقية الخرطوش المستخدمة، وبها فارغ طلقة خرطوش و التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة .