ضبط سائق ومبلط أثناء شروعهما فى سرقة سيارة باحث بمجلس الدولة بالنزهة

تمكن رجال مباحث قسم شرطة النزهة من ضبط كل من "سامح م ح " 36 سنة مبلط ومقيم دائرة قسم شرطة السلام أول والسابق اتهامه فى قضيتين آخرهما 1301 لسنة 2014م السلام "سلاح بدون ترخيص" والمحكوم عليه فى القضية رقم 1070/185 لسنة 2009م السلام " مخدرات" والمقضى فيها بالحبس سنة بجلسة 24/3/2013م

وضبط بصحبته "محمد ع ح" 29 سنة سائق ومقيم دائرة قسم شرطة السلام أول أثناء استقلالهما السيارة رقم ع ف ع 967 ماركة سوزوكى فان (قيادة الثانى وملك شقيقة الأول) وبحوزتهما مفك، بنسة، وشروعهما فى سرقة السيارة رقم ه م ع 687 ماركة نيسان حمراء ملك "مصطفى ا ه م" 28 سنة باحث بمجلس الدولة ومقيم دائرة القسم وباستدعائه اتهمهما بالسرقة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتوالت النيابة التحقيق.