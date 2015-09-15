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ضبط سائق ومبلط أثناء شروعهما فى سرقة سيارة باحث بمجلس الدولة بالنزهة

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ضبط سائق ومبلط أثناء شروعهما فى سرقة سيارة باحث بمجلس الدولة بالنزهة ضبط سائق ومبلط أثناء شروعهما فى سرقة سيارة باحث بمجلس الدولة بالنزهة
تمكن رجال مباحث قسم شرطة النزهة من ضبط كل من "سامح م ح " 36 سنة مبلط ومقيم دائرة قسم شرطة السلام أول والسابق اتهامه فى قضيتين آخرهما 1301 لسنة 2014م السلام "سلاح بدون ترخيص" والمحكوم عليه فى القضية رقم 1070/185 لسنة 2009م السلام " مخدرات" والمقضى فيها بالحبس سنة بجلسة 24/3/2013م

وضبط بصحبته "محمد ع ح" 29 سنة سائق ومقيم دائرة قسم شرطة السلام أول أثناء استقلالهما السيارة رقم ع ف ع 967 ماركة سوزوكى فان (قيادة الثانى وملك شقيقة الأول) وبحوزتهما مفك، بنسة، وشروعهما فى سرقة السيارة رقم ه م ع 687 ماركة نيسان حمراء ملك "مصطفى ا ه م" 28 سنة باحث بمجلس الدولة ومقيم دائرة القسم وباستدعائه اتهمهما بالسرقة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتوالت النيابة التحقيق.

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مصر 365