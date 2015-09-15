مطار الأقصر الدولى: سوء الأحوال الجوية لم يؤثر على حركة الملاحة

قال مدير العلاقات العامة بمطار الأقصر الدولي بخيت خيري حسن، إن سوء الأحوال الجوية الذي شهدته مدينة الأقصر اليوم الاثنين لم يؤثر على حركة الإقلاع والهبوط بمطار الأقصر الدولي.إعلان - Ads إعلان - Ads
كانت محافظة الأقصر قد شهدت عواصف ترابية مصحوبة بسقوط أمطار خفيفة، تسببت في قطع التيار الكهربائي ببعض مناطق المحافظة.
وأوضح خيري - في تصريح اليوم - أن رحلة شركة طيران (ناس) القادمة من مطار جدة بالممكلة العربية السعودية ، وصلت في موعدها المحدد ، في تمام الساعة الخامسة و21 دقيقة مساء (بالتوقيت المحلى) ، مشيرا إلى أن هناك رحلة واحدة فقط تأخرت عن موعدها لما يقرب من 60 دقيقة ، وهي الرحلة رقم (359) مصر للطيران والقادمة من القاهرة.
كانت محافظة الأقصر قد شهدت عواصف ترابية مصحوبة بسقوط أمطار خفيفة، تسببت في قطع التيار الكهربائي ببعض مناطق المحافظة.
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