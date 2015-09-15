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رئيس مدينة دسوق يطالب المرشحين بعدم استغلال صفحة المجلس بالدعاية الانتخابية

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رئيس مدينة دسوق يطالب المرشحين بعدم استغلال صفحة المجلس بالدعاية الانتخابية رئيس مدينة دسوق يطالب المرشحين بعدم استغلال صفحة المجلس بالدعاية الانتخابية
أصدر اللواء أحمد بسيونى زيد، رئيس مركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، بياناً طالب فيه مرشحى البرلمان بعدم استغلال صفحة مجلس المدينة على الفيس بوك فى الدعاية الانتخابية.

وقال البيان: "بمناسبة إغلاق باب الترشيح للانتخابات مجلس النواب 2015 تهيب رئاسة مجلس مركز ومدينة دسوق بالسادة المرشحين بعدم استخدام صفحة مجلس مدينة دسوق على الفيس بوك فى الدعاية الانتخابية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لحين الانتهاء من الانتخابات البرلمانية".

وأضاف البيان: "نحن على ثقة فى الجميع بأنهم على قدر كبير من المسئولية الوطنية تجاه وشعبها، وفى حالة عدم الالتزام سنضطر آسفين لعمل حذف للمنشورات التى تنوه أو تشير إلى أى مرشح".

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