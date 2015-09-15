دوغاريك لـ«الرياض»: رفع علم فلسطين على مبنى الأمم المتحدة قريباً

تفتتح اليوم في نيويورك أعمال الدورة الجديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة التي توافق في هذا العام الذكرى السبعين لقيام المنظمة الدولية. ويتميز هذا الحدث العالمي برفع علم فلسطين لأول مرة ضمن أعلام الدول الأخرى في المنظمة العالمية. وستتم فعاليات هذا الحدث الكبير بتواجد الرئيس الفلسطيني محمود عباس. حول هذا الموضوع وجوانب أخرى في الذكرى السبعين لقيام الأمم المتحدة وما تعنيه بالنسبة للعالم، تحدث ل«الرياض» السيد ستيفان دوغاريك المتحدث الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة.

* كيف تنظرون لاحتفال الأمم المتحدة بعامها السبعين؟

- نحن مقدمون على افتتاح الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة وسوف يكون هذا العام عاماً حافلاً. فهو لا يتضمن فقط الذكرى السبعين للمنظمة، بل ويمثل أيضاً فرصة جيدة بالنسبة لنا لإلقاء نظرة على الماضي ستساعدنا على المضي قدماً. في أقل من عشرة أيام، سوف تقوم الدول الأعضاء باعتماد أهداف التنمية المستدامة. سوف تكون تلك الأهداف هي خارطة الطريق للأمم المتحدة لمكافحة الفقر على مدى السنوات ال(١٥) المقبلة، ومعالجة قضايا تغير المناخ، وقضايا المساواة بين الجنسين، وحقوق الإنسان، والهجرة واللاجئين، والصحة، وتعليم الأطفال، وجميع القضايا التي تعتبر بالغة الأهمية لتحقيق رفاهية العالم. كما يشعر الأمين العام بسعادة بالغة لأن البابا فرانسيس سيأتي ومعه رسالة مهمة تركز على تغير المناخ وقضية الظلم في العالم. سوف نرحب بالبابا هنا، وبالطبع سنرحب بعدد قياسي من رؤساء الدول ورؤساء الحكومات. في الوقت الحالي - كما هو الحال دائماً خلال جلسات الجمعية العامة - هناك بالطبع في بؤرة الضوء افتتاح المناقشة العامة والقمم التي سوف تعقد، ولكن لدينا فرصة كبيرة أيضاً للقيام بالكثير من الأعمال خلال الأحداث الجانبية التي تعقد على هامش تلك الاجتماعات. سوف تعقد اجتماعات بشأن الصومال، وبشأن منطقة الشرق الأوسط، وستلتقي اللجنة الرباعية للشرق الأوسط جنباً إلى جنب مع وزراء الخارجية العرب وغير ذلك من اجتماعات مهمة بشأن كل القضايا المطروحة على الساحة مثل قضية المهاجرين، وبشأن جمهورية افريقيا الوسطى ومختلف القضايا التي تهم العالم أجمع. يعني ذلك أن الجمعية العامة سوف تكون في غاية الانشغال خصوصاً فيما يتعلق باعتماد أهداف التنمية المستدامة الجديدة.

* هل سيرفع علم فلسطين فوق مقر الأمم المتحدة؟

- نعم، بالطبع، فقد صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل أيام لطباعة أعلام المراقبين من غير الدول، وهما فلسطين والفاتيكان. في هذا العام، وخلال الخمسة عشرة يوماً القادمة تحديداً، سيتم رفع تلك الأعلام للمرة الأولى فور انتهاءنا من بناء الصاري الذي سترفع عليه.

* يتوقع كثير من الناس إنجازات كثيرة من قبل الأمم المتحدة، هل تفضلتم بالتعليق على ذلك؟

- نعم، ولكن عندما نتحدث عن الأمم المتحدة فإنه من المهم ان نسأل عن أي أمم متحدة نتحدث؟ هل نقصد الجمعية العامة التي تمثل جميع الدول الأعضاء وعددهم (١٩٣)؟ أم اننا نتحدث عن مجلس الأمن المكوّن من (١٥) دولة؟ عشرة منهن يتم انتخابهن لمدة سنتين وبالطبع الدول الخمس المتبقية هي الدول الدائمة. أما المجلس الاقتصادي والاجتماعي فهو الجهة التي تتناول قضايا التنمية. وإنني أعتقد ان مجلس الأمن هو من يقع عادةً في خط الهجوم لأنه المسؤول عن السلام والأمن. اننا نحتاج إلى تفويضهم ودعمهم لعملنا المتعلق بالسلام في مناطق عديدة من العالم بما فيها سورية واليمن ومنطقة الشرق الأوسط وغيرهم. ومن وجهة نظر الأمين العام، هناك ضرورة ملحة أن يكون هناك مجلس أمن متحد، وأن يعمل أعضاؤه معاً من أجل تحقيق الأمن والسلام الدوليين. وقد رأينا ذلك يحدث في بعض الحالات، ولكن للأسف لم يكن الحال كذلك في حالات أخرى. فقد شهدنا غياب الاتحاد في مجلس الأمن بصورة أعاقت جهودنا للتوصل إلى السلام المنشود.

* يجد بعض الناس الأمم المتحدة ناجحة في بعض القضايا، ولكنها فاشلة في قضايا أخرى كثيرة، ما تعليقكم؟

- حسناً، في الواقع المسألة ليست كذلك لأنني اعتقد أن كثيراً من الناس يتحدثون عن فشل الأمم المتحدة فيما يتعلق بالقضية السورية. بالفعل نحن لم نستطع التوصل إلى اتفاق سياسي، ولكن جزء من ذلك له علاقة بعدم وجود اتفاق بين الدول الكبرى ومجلس الأمن وبين القوى الاقليمية الكبرى التي تشارك في النزاع. لكن في الوقت نفسه، فإن الأمين العام والهيئات الإنسانية في الأمم المتحدة يعملون فوق طاقتهم لمحاولة مساعدة ما يقرب من أربعة ملايين لاجئ سوري بالاضافة إلى مئات الآلاف من الذين تم تهجيرهم داخلياً في سورية. إن عملنا الإنساني هائل الحجم ويساعد الكثير من الناس؛ ولكنه في الواقع ليس إلا ضمادة بسيطة كنوع من الاسعافات الأولية. وهو ليس فقط إسعافات أولية، بل يعاني أيضاً من نقص شديد في التمويل. ليس لدينا ما يكفي من المال لجلب المساعدة التي نريدها إلى اللاجئين السوريين الموجودين في العراق، أو في الأردن، أو في لبنان، أو في تركيا. هذا بالاضافة إلى أن لدينا العديد من المشردين داخلياً في العراق بسبب تنامي تنظيم داعش في العراق. حقاً علينا مسؤولية كبيرة، ونحن موجودون على الأرض ونحاول توصيل المعونة والأمل للشعب الموجود في الساحة.

* هل يمكنكم تسليط الضوء بتركيز على بعض نجاحات الأمم المتحدة؟

- النجاحات موجودة يومياً والناس يلمسونها بأنفسهم. الناس يسمعون عن نجاحات اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية وعملهما الرائع في تطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال والحصبة، يفعلون ذلك حتى في مناطق الحروب معرضين أنفسهم للخطر ولكنهم لا يبالون لأن هناك حاجة ملحة إلى اتمام تلك المهمة. ويقوم برنامج الغذاء العالمي بتوزيع المواد الغذائية التي تغذي الملايين والملايين من الناس كل يوم. ما كان هؤلاء ليأكلوا لولا مجهودات الأمم المتحدة. لدينا أيضاً (١٧) عملية من عمليات حفظ السلام في جميع أنحاء العالم. ففي جنوب السودان وحده، قمنا بإيواء حوالي (١٥٠٫٠٠٠) شخص في قواعد قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام لأنهم في خطر. في الواقع، لم تكن تلك القواعد تستهدف إيواء الناس، ولكننا فتحنا لهم الأبواب - للشعب - لكي يجدوا الأمن والسلامة التي يحتاجونها. لذلك أقول يمكن للأمم المتحدة أن تفعل أفضل من ذلك باستمرار، ولكن في الوقت نفسه أعتقد ان الأمم المتحدة تضطلع بقدر هائل من العمل، بشكل عام، اعتقد أن علينا أن نتصور إن لم تكن الأمم المتحدة موجودة لكن بحاجة ملحة إلى ايجاد منظمة دولية ما من شأنها تمكين الدول من التحدث والتداول فيما بينها.