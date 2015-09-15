مكة المكرمة، أدار الندوة - وائل اللهيبي، هاني اللحياني، تركي السويهري

تتجلى بوضوح في كل موسم حج الكفاءة والقدرة الأمنية الوطنية العالية، في إدارة موسم الحج وسط ظروف دقيقة تمر بها المنطقة وتداعيات أمنية بالغة التعقيد، في مشهد عالمي قل أن يتكرر له مثيل في خصوصية الحدث والمكان، وفي توقيت تنقلات الحشود بين المشاعر في وقت واحد بهذه الإنسيابية.

هذا الحدث الاستثنائي ترعاه قيادة حكيمة تولي الحج والحجاج جل اهتمامها، ودعمها، وتسخر لأجله كل الإمكانات وتذلل كل العقبات وتجند له كل أجهزة وقطاعات الدولة لضمان نجاحه وسلامة ضيوف الرحمن لينصرفوا إلى أداء هذا الركن بكل هدوء وطمأنينة، تحرسهم عناية إلهية، ليخرج الحج كل عام من نجاح إلى نجاح بتنفيذ سعودي يبهر العالم ويرضي ملايين المسلمين من الحجاج أو ممن يتابعهم خلف الشاشات.

وتأتي تأكيدات القيادة الرشيدة بالحزم والقوة والحسم مع كل ما يخل بأمن الحج أو يعرض سلامة الحجاج لأي خطر، والتشديد على رفض استغلال الموسم لأغراض سياسية، أو لإثارة الفتن، أو كل ما يعكر صفو الحج أو يخرجه عن مساره الصحيح، رسالة واضحة المعاني والدلالات بأن "أمن الحج" خط أحمر لا يقبل المزايدات أو العبث من كائن من كان، وإذا كانت المسؤولية جسيمة على رجال الأمن في المشاعر المقدسة لتحقيق ذلك فإن الحاج وكل من يحظى بشرف خدمته في الميدان مسؤول عن ذلك، وبتعاونهم جميعاً من خلال اتباع التعليمات والأنظمة التي وضعت لأجل سلامتهم وراحتهم يتحقق النجاح المرجو لموسم الحج بإذن الله.

"ندوة الثلاثاء" تناقش هذا الأسبوع "أمن الحج" وخطط الأجهزة الأمنية لموسم حج هذا العام، والمستجدات فيها، ومدى جاهزية رجال الأمن لتنفيذها، وآلية عمل المنظومة الأمنية في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة..

خطط أمنية

في البداية تحدث اللواء جمعان الغامدي عن ملامح خطط القطاعات الأمنية ومستوى جاهزيتها لخدمة ضيوف الرحمن قائلاً: شؤون الأمن هي إحدى منظومات الأمن في قطاع الأمن العام وبها أربعة قيادات، الإدارة العامة للضبط الإداري، والإدارة العامة للضبط الجنائي، والإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي، والإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات، وهناك إدارة داعمة لها هي قيادة التجهيز، مضيفاً أن لديهم إدارات داعمة هي إدارة تقنية المعلومات وإدارة الاحصاء، جميعها تعمل بتناغم وتكامل وانسجام فيما بينها، لتنفذ الخطط المرسومة والمعدة لمهمة حج عام 1436ه، مبيناً أنهم في شؤون الأمن يستعدون لموسم كل حج بنهاية موسم الحج الذي يسبقه ويستفيدون ويأخذون الدروس المستفادة من أعمال الحج السابق، فإن كانت إيجابيات ننميها وندعمها، وإن كانت سلبيات نعمل على تلافيها وندون ونسجل ذلك باستمرار، مشيراً إلى أنهم على استعداد تام وجاهزية مستمرة وزيارات دائمة للمشاعر المقدسة ولمواقع شؤون الأمن في المشاعر، والحمد لله جميع خططنا جاهزة وقياداتنا مستعدة ومواقعنا مهيئة لاستقبال القوات التي ستعمل في الحج.

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قيادة وسيطرة

وحول مركز القيادة والسيطرة أوضح اللواء محمد الخليوي أنه أحد منظومات الأمن العام العاملة في موسم الحج والعمرة لهذا العام، فمركز القيادة والسيطرة بدأ أعماله لموسم العمرة في رمضان الماضي، مضيفاً أن المركز ينقسم لعدة أقسام من أهمها مسرح العمليات والمراقبة التلفزيونية، التي تعتبر من أهم المواقع بالنسبة للحج، فهي تتابع المنطقة المركزية للمسجد الحرام، وكذلك المشاعر المقدسة عرفات ومزلفة ومنى وجسر الجمرات، مبيناً أن مسرح العمليات عبارة عن عدة أجهزة تتابع جميع الأعمال الميدانية مثل الأمن الجنائي وشؤون المرور والمشاة بجميع المشاعر المقدسة والحرم والجمرات، ذاكراً أن كل جهاز يعتني بقسم معين من القوات العاملة بالميدان ويكون التواصل عبر الجهاز والمراقبة التلفزيونية والتنسيق في تنفيذ الخطط الميدانية المعدة من قبل الزملاء الميدانين، حيث تكون موجودة من خلال الأجهزة وتتابع من قبل الحواسب الآلية ويتم التنسيق في كل كبيرة وصغيرة.

خطوط مباشرة

وأكد اللواء محمد الخليوي على أن هناك أقساما أخرى بالنسبة لجميع الجهات الأمنية والجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن يكون بينها تواصل وتنسيق سريع لتمرير المعلومة، ذاكراً أن التواصل مع أي جهاز في الدولة من خلال القيادة والسيطرة حتى يتم التعامل مع الموقف، إضافةً إلى خطوط مباشرة تربطنا مع القيادة العليا، مضيفاً أن جميع المنظومة الأمنية والسياسية مكملة لبعض ومتواجدة على مدار الساعة اثناء موسم الحج، إضافة إلى أن لدينا أقساما إدارية تعتبر هي الجندي المجهول بعمل مركز القيادة والسيطرة وهي قسم الحاسب الآلي والتقني، فهي تقوم بإدخال جميع الخطط والمعلومات والتواصل بين الأجهزة الميدانية والمركز، وهناك قسم الخطط والتقارير التي ترفع تقارير يومية، ذاكراً أن لديهم أكثر من خمسة آلاف كاميرا مراقبة، وبعد الانتهاء من مشروعات توسعة المسجد الحرام سيتم مضاعفة الكاميرات إلى أكثر من (12) ألف كاميرا مراقبة ومتابعة.

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منظومة متكاملة

وتداخل د. العميد علي الرشيدي قائلاً: الحج هو عبارة عن منظومة متكاملة تختلف مسؤوليتها حسب الأدوار المناطة في كل إدارة، فشؤون المرور في الحج لها أدوار متعددة، وهناك دور ضبطي وهناك دور يتعلق بالناحية الاجرائية والتنسيقية، وهناك دور ثالث يتعلق بالخطط المرورية وتنفيذها، وهناك الجانب الضبطي الذي يتعلق بمجموعة من القيادات التي تقوم بعملية ضبط وتنظيم المركبات ودخولها، والتي تختلف في اختلاف المسؤوليات المناطة بها، فهناك حجز المركبات الصغيرة ومنع المركبات المخالفة إلى مكة المكرمة وهي ستة مواقع رئيسة وثلاثة مواقع خاصة بالفرز، مضيفاً أن دورها الرئيسي عدم السماح بدخول المركبات إلاّ بتصريح، مؤكداً أنه بلغ عدد المركبات التي تم منعها في العام الماضي ما يقارب (22) ألف مركبة مخالفة، ذاكراً أنه بالنسبة لحجز الشركات فكل الشركات المعنية بنقل الحجاج والبالغ عددها (23) شركة.

وهناك حجوزات خاصة بحجاج البر، مشيراً إلى أن الجانب التنسيقي مع الجهات ذات العلاقة سواء المطوفين أو الجهات ذات العلاقة التي لها دور كبير في عملية المرور والهدف الرئيسي من الجانب المروري هو تسهيل حركة المرور للمركبات، وإيصال الحجاج بيسر وسهولة إلى مواقعهم التي يرغبون في الوصول إليها.

حركة مرورية

وأضاف أنه فيما يتعلق بجانب خطة الحركة المرورية هناك عدة قيادات مسؤولة عن هذا الشأن، والهدف منها حسب التسلسل المنطقي والزمني لعملية نقل الحجاج بدأ من مكة المكرمة والخطوط بين مكة والمشاعر، ومن ثم إلى منى، ومن ثم الانتقال إلى مزدلفة وعرفة والعودة في نفس المسار، حتى يتم الانتهاء من الحج بيسر وسهولة - إن شاء الله -، مضيفاً أن لديهم في إدارة المرور ثلاث مراحل رئيسة؛ الأولى هي مرحلة التخطيط والتنظيم، والثانية مرحلة التحضير للحج، والمرحلة الثالثة مرحلة التنفيذ.

أربع مناطق

وقال العقيد فهد المديهش: قيادة مراكز الضبط الأمني تعتبر حلقة من ضمن منظومة قيادة أمن الحج، وهذه القيادة تختص بعمل النقاط على محيط العاصمة المقدسة لفرز الحجاج القادمين لأداء فريضة الحج لملاحظة الحجاج غير النظامين، ولدينا أربع مناطق تغطي قرابة (180 كم) على مدار العاصمة المقدسة، وتقسم إلى أربع مناطق؛ هي منطقة الحسينية ومنطقة الشميسي ومنطقة المغمس ومنطقة النوارية، وكل منطقة لها قيادة مستقلة، وكل قيادة بها مجموعة من نقاط التفتيش الثابتة والنقاط المتحركة والدوريات المتمركزة على المنافذ، مضيفاً أن كل عام يختلف عن الأعوام الأخرى، وأكثر عملهم على المواقع الترابية والطرق الزراعية، لذلك كل عام تستحدث طرق أكثر وأكثر من العام الذي قبله، مؤكداً أنهم باستمرار يقومون بجولات سواء بالطيران الجوي أو المسح الميداني قبل موسم الحج بفترة كافية لمعرفة الطرق المستحدثة أو الطرق التي أُغلقت في العام الماضي، أو المنافذ، أو المزارع التي فتحت نقوم بملاحظتها حتى نقوم بإغلاقها تماماً.

وأشار إلى أنهم يمنعون دخول الحجاج غير النظامين المخالفين لأنظمة الحج ويقومون بالعمل اما تبصيمهم في مواقع النقاط التي تحتوي على أجهزة البصمة، فبعدها يتم إمّا إرجاعهم، أو تسليمهم لجهات الاختصاص حسب ما تستوجب الحالة، ذاكراً أنهم يقومون بدور القبض والتسليم وتبقى عملية العقوبة للجهات ذات العلاقة، لافتاً إلى أنه لا يتلخص عملهم في متابعة الحجاج غير النظامين فحسب، بل هناك عمل إنساني نقوم به وهو مساعدة الحجاج النظامين التائهين الذين ربما يتعطلون في الطريق، أو يتيهون فنقوم بمساعدتهم وإرشادهم وتقديم كل العون لهم.

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جهود الدولة

وحول توجيهات خادم الحرمين للأجهزة المعنية بتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم بدرجات عالية من اليسر والأمن، وتأكيده - حفظه الله - على أن المملكة لن تألو جهداً في سبيل النهوض بهذه الرسالة العظيمة التي شرّف الله بها البلاد قيادة وشعباً، أكد اللواء جمعان الغامدي أن حكومة خادم الحرمين الشريفين تجند كافة أجهزة الدولة لخطة ضيوف الرحمن، وكما تعلمون يقود كافة الجهات خادم الحرمين بتواجده شخصياً وإشرافه وإشراف سمو ولي العهد وزير الداخلية وسمو ولي ولي العهد، مضيفاً أن الدولة تبذل كافة جهودها وامكاناتها وتضع كل امكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن، فقطاع الأمن العام وأفرعه هي من ضمن قطاعات الدولة التي تحظى بهذه العناية، وكون الأمن العام وشؤون الأمن تمارس عملها بخدمة أمنية مباشرة للحج وللحجاج، مضيفاً أن كل ما يحتاجونه وفر لهم، وجميع المواقع في المشاعر المقدسة مغطاة أمنياً بكافة الاحتياطات الأمنية، مبيناً أنهم كقيادات مسحوا جميع المواقع وتأكدوا من جاهزية إداراتهم وأجهزتهم وقواتهم لاستلام المهمة والعمل بكل احترافية ومهنية عالية، ذاكراً أن جميع المواقع مغطاة بالقوى البشرية الميدانية والمراقبة التقنية لجميع المواقع، وكل التقنيات التي نحتاج إليها في عملنا الميداني وفرت وتم تأمينها، مشيراً إ

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