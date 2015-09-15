محمد بن زايد: رفعنا أعلام التحالف على «سد مأرب» وسنستعيد صنعاء

واصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية جولاته التفقدية وزياراته الميدانية المتكررة لبيوت عزاء شهداء "إعادة الأمل" في الإمارات وكذلك الجرحى في المستشفيات.

وخلال قيامه بواجب العزاء بالشهيد الإماراتي علي حسين البلوشي في منطقة البرشا في دبي، توجه ولي عهد أبو ظبي لمجموعة من الإماراتيين قائلا "أمّا سد زايد، سد مأرب، فاليوم يرتفع العلم عليه إن شاء الله"، في إشارة إلى رفع أعلام المملكة والإمارات من قبل قوات التحالف التي تقودها القوات السعودية على سد مأرب كما تجلى ذلك في الصور التي نشرت عبر وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وذلك وسط ترحيب وحماس منقطع النظير من قبل الإماراتيين الذين تواجدوا في العزاء.

يأتي هذا في الوقت الذي أطلقت فيه قوات التحالف العربي لإعادة الأمل في اليمن، عملية ثأر مأرب، رداً على الاستهداف الغادر من قبل الحوثيين وقوات المخلوع صالح الذي أوقع أكثر من 60 شهيداً إماراتياً وسعودياً وبحرينياً ويمنياً من قوات التحالف العربي.

هذا وتعمّد الحوثيون والقوات الموالية للمخلوع علي عبدالله صالح نصب منصة صواريخ كاتيوشا في أعلى السد لقصف مدينة مأرب ومواقع المقاومة اليمنية إلا أن قوات التحالف تمكنت من السيطرة عليه ودحر الانقلابيين عنه.

ويكتسب سد مأرب أهمية خاصة لدى الإماراتيين لارتباطه بالشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -رحمه الله- مؤسس ورئيس الإمارات الراحل الذي أمر بإعادة بناء سد مأرب التاريخي على نفقته الخاصة بتكلفة بلغت نحو 90 مليون درهم إماراتي.

استشهاد جندي إماراتي في عملية برية.. وقصف جوي يسقط ثمانية حوثيين بشبوة

وتواصلت لليوم الثاني على التوالي العملية العسكرية الواسعة للجيش اليمني الوطني وقوات التحالف ضد المتمردين الحوثيين وميليشيات الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح.

وذكرت مصادر عسكرية في مأرب ل"الرياض" أن قوات الجيش الوطني وقوات التحالف مدعومة بعشرات الدبابات والمدرعات واصلت هجومها على مواقع ميليشيات الحوثي وصالح في حمة المصارية وتبة ابس والدفاع الجوية ووصلت هذه القوات إلى جبهة العطيف فيما قصفت الطلعة الحمراء بكثافة.

وشنت طائرات التحالف أمس غارات مكثفة على مواقع الحوثيين المسلحة والموالين لصالح في جبهة الجفينة جنوب غرب المدينة، فيما اندلعت اشتباكات في عرقوب السحيل وتقدم للمقاومة والجيش الوطني لتطهير المشجح وأفادت مصادر عسكرية وفي المقاومة في مأرب ل"الرياض" أن عددا من القتلى والجرحى في صفوف المليشيات سقطوا أمس.

ويرى مراقبون عسكريون أن "حسم المعركة في المحافظة ضروري لتجهيز مسرح العمليات لأي تحرك باتجاه باقي المناطق"، مشيرين إلى أن البدء في معركة صنعاء تحدده المعلومات الاستخباراتية.

وتزامن إطلاق العمليات العسكرية في مأرب مع تأكيد الرئاسة اليمنية على عدم المشاركة في أي مفاوضات مع "الانقلابيين قبل الاعتراف بالقرار الدولي 2216"، الذي يدعم شرعية الرئيس اليمني ويدعو المتمردين إلى تسليم أسلحتهم.

وبالقرب من مأرب قتل ثمانية مسلحين حوثيين في غارات شنها طيران التحالف العربي بمحافظة شبوة، وقالت مصادر محلية "إن الغارات أدت أيضاً إلى إعطاب مدرعتين في منطقة سليم بمديرية عسيلان".

واستهدفت غارات أخرى حسب المصادر، مواقع وآليات للحوثيين في مناطق حريد، بيحان، والعين الحدودية مع محافظة مأرب، وأوضحت أن انفجارات عنيفة هزت تلك المناطق، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد منها بكثافة، مؤكدة أن الغارات دمرت آليات للحوثيين.

قوات الجيش تواصل قصفها المكثف على مواقع الانقلابيين في مأرب وتعز

كما شن طيران التحالف سلسلة غارات استهدفت معسكر الصمع في أرحب شمالي صنعاء، كما قصف الطيران مخازن أسلحة في معسكر الصيانة بصنعاء ومعسكر عمد في سنحان مسقط رأس صالح.

وتحاول القوات الموالية للحكومة اليمنية أيضا التقدم انطلاقا من العبر، البلدة غير البعيدة عن الحدود مع المملكة، باتجاه أربع مناطق تقع في شمال غرب محافظة مأرب باتجاه صنعاء.

وأضافت مصادر عسكرية أن هذه المناطق هي قطاعا صرواح وجدعان ومفرق الجوف وحريت، لكن هذا التقدم يصطدم ببعض المقاومة على ما يبدو بعد إعلان مقتل جندي إماراتي في العمليات.

واعلن جيش الامارات العربية المتحدة ان جنديا اماراتيا قتل في بداية الهجوم البري للتحالف العربي الذي تقوده المملكة في وسط اليمن بالقرب من العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون.

وقالت قيادة الجيش في بيان بثته وكالة انباء الامارات ان "قواتنا المسلحة شنت عمليات ناجحة حققت من خلالها تقدما على الأرض في مأرب ودحرت ميليشيات الحوثيين الانقلابية في نطاق العمليات العسكرية التي تقوم بها قوات التحالف العربي".

واضافت انه "خلال هذه العمليات استشهد أحد جنودنا البواسل اثناء مشاركته مع قوات التحالف العربي للوقوف الى جانب الحكومة الشرعية في اليمن".

والامارات من الدول الرئيسية المشاركة في هذا التحالف، وقد خسرت 52 جنديا في اطلاق صاروخ في الرابع من سبتمبر في وسط اليمن وقتل سبعة جنود اماراتيين قبل ذلك في عمليات اخرى، وبذلك ترتفع حصيلة الجنود الاماراتيين القتلى في اليمن الى ستين على الاقل.

وكان عشرة جنود سعوديين وخمسة بحرينيين قتلوا في هجوم الرابع من سبتمبر الذي كان الاعنف ضد قوات التحالف منذ بداية الحملة على اليمن في 26 مارس.

وبالتزامن مع الهجوم البري، ركز التحالف غاراته على المنطقة الجنوبية من محافظة مأرب حيث يتمتع الحوثيون بوجود قوي.

وقالت المصادر العسكرية اليمنية انه تم استهداف ثلاثة مواقع لتجمع المتمردين، واضافت ان الغارات استهدفت خصوصا محيط العين ومحيط بيحان على حدود محافظة شبوة جنوب اليمن، التي تمت استعادتها من المتمردين في يوليو.

وتابعت ان الغارات الجوية تهدف الى الاعداد لوصول قوات التحالف البرية الى هذه المناطق من اجل "تطهيرها" من كل وجود للمتمردين.

من جهة أخرى، أفادت مصادر محلية يمنية أمس بأن ثمانية مسلحين حوثيين قتلوا في غارات جوية شنها طيران التحالف العربي بمحافظة شبوة (474 كم شرق صنعاء).

وقالت المصادر إن الغارات أدت أيضاً إلى إعطاب مدرعتين في منطقة سليم بمديرية عسيلان.

واستهدفت غارات أخرى، حسب المصادر، مواقع وآليات للحوثيين في مناطق حريد، بيحان، والعين الحدودية مع محافظة مأرب.

وأوضحت أن انفجارات عنيفة هزت تلك المناطق، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد منها بكثافة، مؤكدة أن الغارات دمرت آليات للحوثيين.

يأتي ذلك في الوقت الذي تدور به مواجهات مسلحة بين الجيش الوطني مدعوما بالمقاومة الشعبية من جهة، والحوثيين وقوات الرئيس اليمني السابق علي صالح من جهة أخرى في بعض جبهات القتال في مأرب.