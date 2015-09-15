ليلة_الابطال – مانشستر سيتي ويوفنتوس ' الفورة من كام ' ؟

ماذا تريد؟ أن تكون لاعبا في فريق وسط؟ هل تطمح لأن تصل للأهلي أو للزمالك؟ أم تحلم بارتقاء كل تلك الخطوات لتجد نفسك تسمع موسيقى دوري أبطال أوروبا وأنت تحضر نفسك لمراقبة نجم بحجم كاكا؟

"ماذا تريدون؟" هذا هو السؤال الذي بدأ به أحمد حسن حديثه مع لاعبيه وهو يعد بتروجيت لموسم هو الأول في حياة الصقر مديرا فنيا.

من محاورة أحمد حسن تلمس أنه يرى الفنيات كعامل مهم، لكنها ليست الأهم.

يصرح الصقر لـFilGoal.com "الفنيات مهمة لكن خلق الطموح داخل اللاعبيين هو ما أبحث عنه".

بعبارة أخرى، أحمد حسن يرغب في خلق 11 صقرا.

FilGoal.com أجرى حوارا مطولا مع عميد لاعبي العالم قبل مواجهته الأولى كمدير فني أمام الأهلي مساء الأربعاء في نصف نهائي كأس مصر.

وكل ما يلي يرسم أفكار أحمد حسن المدير الفني الجديد..

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"لو تألق لاعب في بتروجيت ستتهافت عليه أندية القمة، وقتها سنستفيد نحن ببيعه بمبلغ كبير وسيستفيد هو".

"هذا ما قلته لكل لاعب في بتروجيت. أن تخلق الطموح داخل كل لاعب هو المطلوب، هو ما تحتاجه لصناعة فريق قوي".

"دعونا نعترف الأهلي والزمالك في مكان أخر بالنظر إلى الصرف الرهيب على دعم الفريق من إدارة الناديين. أما بتروجيت فيتحكم سقف الرواتب في مستوى تعاقداته".

"لهذا أراهن على بناء شخصية مقاتلة في أرض الملعب، وأحاول استخدام الخبرات التي تعلمتها في رحلتي الطويلة مع المنتخب والأهلي والزمالك وفي تركيا وبلجيكا".

مدرسة ديل بوسكي

"عملت مع فيسنتي ديل بوسكي في بشكتاش، منه تعلمت كيف تكون قريبا من اللاعبين. كل لاعب تقريبا بكى يوم رحيل هذا المدرب".

"من كابتن محمود الجوهري تعلمت كيف لا تفكر إلا في كرة القدم. أن تكون محترفا فعلا تفكر وتعيش في اللعبة".

"مع فييرا تعلمت منه الكثير كذلك. حتى جوزيه رغم ما حدث بيننا في الفترة الأخيرة لكنتي تعلمت منه الكثير. الإدارة بشخصية قوية تسيطر على الأمور".

"لهذا على اللاعب أن يجيب. ماذا يريد؟ هل يريد البقاء كما هو أم يتطور ويخرج لمكان اكبر وهكذا".

الأهلي

"طبعا مباراة الأهلي ستكون صعبة لأننا نلعب المباراة وهي الأولى لنا هذا الموسم بينما النادي الأحمر يلعب بانتظام بسبب الكونفدرالية".

"لكننا نعرف كيف نحضر اللاعبين لتلك المباراة. ومن الجيد أننا قمنا بسوق انتقالات أتمنى أن يقف في صفنا. عيننا جعلتنا نختار لاعبين سنراهن عليهم".

"هناك أحمد جعفر، الذي ليس بطيئا كما يشاع عنه بل (برجله واسع)، ومهاب سعيد وحسام حسن وكريم طارق من الجونة والذي لو تصرف كما أتمنى سيكون رائعا".

"هدفنا هو الكونفدرالية. أنت أمامك فرصة للفوز ببطولة بعد مباراتين فقط، هذا دافع قوي جدا لي".

طموح صقر

"لن ألعب المباراة بخطة دفاعية، لا أمانع استخدام هذا الاسلوب لكن لكل مباراة ظروفها وداخل كل لقاء حسابات مختلفة".

"أنا مدرب متنوع الخطط والأفكار، لا أتشبث بمدرسة واحدة أو خطة ثابتة".

"المهم هو الطموح. كما قلت له هذا الأمر هو كلمة السر".

"وأنا طموحي في التدريب هو مشابه تماما لطموحي كلاعب. أنا أرغب في دخول هذا المجال والوصول لأقصى مدى فيه. وكما نجحت كلاعب أتمنى النجاح كمدرب".