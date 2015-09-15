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«رئيس الهيئات» يعزي في المتوفين

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«رئيس الهيئات» يعزي في المتوفين «رئيس الهيئات» يعزي في المتوفين

    رفع الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر د. عبدالرحمن بن عبدالله السند، برقية خطية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، قدم خلالها بالغ التعازي وصادق المواساة في وفاة وإصابة مجموعة من الحجاج في الحرم المكي.

وقال في برقيته: "بقلوب ملؤها الإيمان والرضا، وأصالة عن نفسي ونيابة عن جميع منسوبي الرئاسة، أرفع لمقامكم بالغ التعازي وصادق المواساة في وفاة مجموعة من حجاج بيت الله الحرام نتيجة سقوط إحدى رافعات البناء في الحرم المكي الشريف"، داعياً للمتوفين بواسع الرحمة، وللمصابين بالشفاء العاجل.

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