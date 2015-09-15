وزير الحج الإيراني ينوه بالرعاية الطبية «المميزة» لمصابي «حادثة الرافعة»

مكة المكرمة - تركي السويهري

استقبل مدير مستشفى الملك فيصل بالعاصمة المقدسة د. نادر بن حمزة مطير، وزير الحج الإيراني سعيد أوحدي يرافقة مستشار وزير الصحة الإيراني ومستشار وزير العلوم والتربية ومدير عام المستشفى الإيراني بالمملكة ونائب رئيس بعثة الحج الإيرانية لحج هذا العام. وزار الوزير الإيراني ومرافقوه، الحجاج المنومين واطمأنوا على الخدمات الصحية المقدمة لهم، معربين عن شكرهم وتقديرهم للرعاية الطبية المميزة التي يتلقها الحجاج الإيرانيون الذين أصيبوا أثناء سقوط الرافعة بالحرم المكي.