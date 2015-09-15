الجاسر: الأرصاد حذرت من العاصفة في مكة قبل حدوثها ب 24 ساعة

أكد د. عبدالعزيز بن عمر الجاسر الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة بان ماحدث يوم الجمعة الماضي من حالة مطرية وريح سرعته قوية كان متوقعا، وقد اطلقنا تنبيها قبل حدوث ذلك ب24 ساعة ومررنا الملعومات للجهات المختصة المعنية بالتحذير.

ونفى الجاسر بان تكون الارصاد سببا في عدم تحذير الناس من العاصفة، مشيرا الى ان الرئاسة اصدرت تنبيهات باكثر من 24 ساعة من قبل وقوع الحادث وبعد ذلك كلما اقترب الوقت اطلقنا تنبيهات اخرى.

مختبرات متنقلة لقياس جودة الهواء والملوثات البيئية في المشاعر المقدسة

واضاف: ان حالة الطقس في مشاعر الحج هذا العام 1436ه تقع في بداية الفترة الانتقالية لفصل الخريف، والتوقعات تشير بمشيئة الله الى ان تتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات منطقة مكة المكرمة (الطائف) ومن ثم تتحرك الى المشاعر المقدسة ومكة المكرمة تؤدي الى هطول امطار قد تصحب بعواصف رعدية والطقس عموما سوف يكون حارا خلال النهار ومعتدلا ليلاً.

وكان الرئيس العام للارصا قد دشن الاحد اعمال الرئاسة في المشاعر، حيث تفقد استعدادات الرئاسة بمرصدي عرفة ومنى والتي بدأت اعمالها في تقديم المعلومات الارصادية والبيئة للجهات المستفيدة على مدار ال 24 ساعة وفقاً للخطط المعدة لذلك واعلن معاليه عن تشغيل مرصد عرفة طوال العام لخدمة العاصمة المقدسة

كما اطلق الجاسر نافذة الكترونية خاصة بتقارير الارصاد والبيئة في الحج مزودة بمختلف المعلومات الأرصادية الآنية منها بالإضافة الى المعلومات البيئية والأرصادية الاخرى التي تحدث على مدار الساعة، حيث تبث معلوماتها بشكل مباشر لمركز القيادة والسيطرة في منى بالإضافة للجهات ذات الاختصاص المعنية بمعلومات الطقس والبيئة، وتشمل التوقعات الساعية على كل من (منى ومزدلفة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة) ومعلومات استباقية للطقس لعشرة أيام مقبلة.

وبين الجاسر ان الرئاسة بدأت منذ وقت مبكر في تكثيف استعداداتها وجهودها وطاقاتها البشرية والتقنية من اجل تقديم أدق المعلومات البيئية والأرصادية لخدمة حجاج بيت الله الحرام من خلال مواقعها في المشاعر المقدسة والفروع والمراكز المعنية بذلك في الرئاسة.

وفي نهاية الجولة اوضح الجاسر ان الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة تعمل ضمن الجهات الحكومية في الحج والتي تقوم بدورها تجاه تقديم خدمات الأرصاد والبيئة، وذلك في اطار التوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا للحج بأن تقوم الجهات المعنية ببذل أقصى الجهود لخدمة حجاج بيت الله الحرام في موسم حج هذا العام 1436ه.

وأضاف: ان الرئاسة تقوم بتشغيل محطات رصد أوتوماتيكية في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة وعلى امتداد ساحل البحر الاحمر وكذلك رصد صور للأقمار الصناعية ورادارات الطقس المنتشرة بالمملكة والتي يقوم عليها خبراء ومختصون من الرئاسة يعملون على مدار الساعة سواء بالمشاعر المقدسة أو في مقر الرئاسة بجدة من خلال الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، مستخدمة أفضل الوسائل المتقدمة لإيصال هذه المعلومات للجهات المستفيدة. وتقوم الرئاسة بتسيير مختبراتها المتنقلة لقياس جودة الهواء والملوثات البيئية في المشاعر المقدسة وعمل المسوحات والدراسات البيئية والتوعية في إطار دورها لصون بيئة الحج.