بدء أعمال الترميم للأجزاء المتأثرة في المسجد الحرام

شرعت الشركة المنفذة في مشروعات الحرم المكي الشريف في إعادة ترميم الأجزاء التي تأثرت أثناء سقوط رافعة بالحرم المكي بسبب العواصف القوية والأمطار الغزيرة التي أدت إلى وفاة 107 أشخاص وإصابة حوالي 238 آخرين بإصابات مختلفة.

"الرياض" قامت بجولة ميدانية في الحرم المكي رصدت من خلالها قيام الشركة المنفذة لأعمال الحرم المكي بإزالة العديد من الأجزاء التي سقطت من الرافعة بصحن المطاف والأدوار الأخرى والقيام بإعادة إعمار المناطق المتضررة من جراء سقوط الرافعة وذلك للانتهاء من أعمال الترميم في أسرع وقت ممكن والاستفادة من الأجزاء المتأثرة في موسم الحج وذلك وسط متابعة من قبل القيادات العليا في الشركة المنفذة، وذلك وفق توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين للانتهاء من إعادة الترميم في أسرع وقت ممكن، وتسهيل أداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة وتقديم أفضل الخدمات لراحة ضيوف الرحمن.

وقد أعادت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي فتح جسر الطواف المعلق بكلتي طبقتيه العلوية والسفلية أمام الحجاج والزوار بعدما تم تعليق الطواف فيه بعد حادثة سقوط الرافعة يوم الجمعة الماضي.

حيث بدأ حجاج بيت الله الحرام بالطواف بالمطاف المعلق بعدما أكدت الجهات المعنية برئاسة الحرمين والشركة المنفذة لمشروع التوسعة جاهزية المطاف وملاءمته لمواصلة استقبال الحجاج حيث يساهم في تخفيف الزحام في صحن المطاف، وأكدت شؤون الحرمين بأنها لا تألو جهداً في تقديم أفضل الخدمات والمحافظة على أمن وسلامة الحجاج في داخل الحرم المكي وساحاته وذلك في ظل توجيهات القيادة الرشيدة بالمحافظة على أمن وسلامة الحجاج وتقديم أفضل الخدمات لهم والتيسير عليهم في أداء مناسكهم وحتى العودة إلى ديارهم سالمين وغانمين.