حمدان بن زايد وهزاع بن طحنون يعزيان أسرة الشهيد سعيد النيادي في العين

قدم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية، واجب العزاء في شهيد الوطن سعيد راشد مبارك بن رويشد النيادي الذي استشهد أثناء تأديته واجبه الوطني ضمن قوات التحالف العربي في عملية «إعادة الأمل» في اليمن.

وعبر سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الشهيد خلال زيارته أمس لمجلس العزاء في منطقة مزيد بمدينة العين، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن ينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

إلى ذلك أكد الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية المكانة العالية والمرموقة التي احتلها شهداء الوطن والواجب في نفوس أبناء الإمارات بعد أن بذلوا أرواحهم فداء للوطن والواجب ونصرة المظلوم وإعانة الشقيق في اليمن.

جاء ذلك خلال تقديم واجب العزاء لأسرة الشهيد سعيد راشد مبارك النيادي في مجلس العزاء بمنطقة مزيد في مدينة العين ظهر أمس.

وأضاف أن الترابط والتلاحم الذي شهدته دولة الإمارات كان نتاجاً لهذه التضحية والعمل الوطني والإنساني لهؤلاء الشهداء الأبرار الذين رووا بدمائهم الطاهرة أرض اليمن وشاركوا إخوانهم من قوات التحالف لدرء الخطر عن دولهم واليمن الشقيق من هذه العصابة المارقة، معرباً عن صادق تعازيه ومواساته لأهل الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والصالحين، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.