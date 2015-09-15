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عبدالله بن زايد يواسي ذوي شهداء الواجب

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عبدالله بن زايد يواسي ذوي شهداء الواجب عبدالله بن زايد يواسي ذوي شهداء الواجب

قدم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، أمس، واجب العزاء إلى أسر وذوي شهداء الحق والواجب من أفراد قواتنا المسلحة البواسل المشاركين ضمن قوات التحالف العربي في عملية «إعادة الأمل» في اليمن، والذي تقوده المملكة العربية الشقيقة.

وشملت زيارات سموه مجلس عزاء الشهيد فهد علي محمد أحمد في منطقة الزهراء بإمارة عجمان، ومجلس عزاء الشهيد سعيد أحمد عبيد المري في منطقة السطوة بإمارة دبي، ومجلس عزاء الشهيد علي حسين حسن عبدالله البلوشي في منطقة البرشا بإمارة دبي.

وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسر وذوي الشهداء، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن ينزلهم منازل الصديقين والشهداء والأبرار، وأن يسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وتبادل سموه مع أسر وذوي الشهداء الأحاديث، مترحمين على شهداء الوطن وسائلين الله لهم المغفرة والأجر العظيم، حيث عبر ذوو الشهداء عن فخرهم بأن يكون أبناؤهم مع كوكبة الشهداء الأبرار الذين قدموا التضحيات في خدمة هذا الوطن المعطاء ونصرة الحق والعدل.

من جانبهم، أعربت أسر وذوو الشهداء لسموه عن وقوفهم كأسرة واحدة خلف قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، ويدعمون أبناء قواتنا المسلحة وهم يلبون نداء الواجب والأخوة والتضامن مع الأشقاء العرب.

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