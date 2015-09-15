حامد بن زايد يقدم واجب العزاء في شهداء الوطن

قدم سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، واجب العزاء في شهداء الحق والواجب من أفراد قواتنا المسلحة البواسل المشاركين ضمن قوات التحالف في عملية «إعادة الأمل» في اليمن.

وقام سموه بزيارة إلى مجلس عزاء الشهيد علي حسين حسن عبدالله طاهر البلوشي في منطقة البرشا 2 بإمارة دبي، ومجلس عزاء الشهيد سعيد أحمد عبيد المري في منطقة السطوة بإمارة دبي.

كما قام سموه يرافقه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، بتقديم واجب العزاء في الشهيد جمال ماجد سالم المهيري في منطقة النوف بإمارة الشارقة، ومجلس عزاء الشهيد خليفة بدر سليمان جوهر في منطقة الموافجة بإمارة الشارقة.

كما قام سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، بزيارة مجلس عزاء الشهيد عيسى إبراهيم حمد البدواوي بمنطقة حتا، ومجلس عزاء الشهيد سعيد راشد مبارك النيادي في منطقة مزيد بمدينة العين.

وعبر سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان في مجالس العزاء التي رافقه فيها سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسر وذوي الشهداء.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان.