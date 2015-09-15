مكتوم بن محمد: رسالة الإعلام تعزيز المواطنـة والقيم والأخلاق العربية الأصيلة

شهد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مؤسسة دبي للإعلام، احتفال مؤسسة دبي للإعلام بمرور 10 سنوات على إصدار صحيفة «الإمارات اليوم» اليومية.

ووزع سموه، عقب الكلمة التي ألقاها الزميل سامي الريامي رئيس تحرير الصحيفة، الجوائز على الجهات الوطنية والأفراد من أهل الخير في مجتمعنا تقديراً من الصحيفة ومؤسسة دبي للإعلام لجهودهم وعطاءاتهم الإنسانية ودعمهم رسالة «الإمارات اليوم» الإنسانية التي تهدف لمساعدة المحتاجين الطلبة والمرضى والسجناء والمتعثرين في سداد ديونهم، وما إلى ذلك من مشكلات إنسانية تسهم الصحيفة بالتعاون مع أهل الخير في إيجاد حلول سريعة لها قدر الإمكان. وهنأ سموه جهاز التحرير في «الإمارات اليوم» وجميع العاملين فيها على إنجازاتهم في مجال نشر الرأي والرأي الآخر وتعزيز حرية الرأي والكلمة والإسهام في مسيرة التنمية الحضارية في دولتنا العزيزة.

وشكر سموه جميع الجهات والأفراد المكرمين على كل ما يقدمونه من مساعدات ومساهمات لإسعاد المعوزين، معتبراً سموه هذه المساهمات بلسماً يخفف معاناة هؤلاء الناس سواء داخل مجتمعنا أو في بعض المجتمعات العربية والإسلامية. وتمنى سموه لجميع الأجهزة الإعلامية والصحافة المكتوبة النجاح والتوفيق في أداء رسالتها الوطنية السامية والإسهام في تعزيز قيم المواطنة في مجتمعنا والقيم والأخلاق العربية الأصيلة.

حضور

حضر الحفل الذي أقيم مساء أمس في قاعة جودولفين في أبراج الإمارات معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي محمد عبدالله القرقــاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي حسين إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة، وعدد من كبار المسؤولين في الدولة ورؤساء تحرير الصحف المحلية والقيادات الإعلامية والصحافية وحشد من الضيوف الذين هنأوا بدورهم المسؤولين في مؤسسة دبي للإعلام عموماً و«الإمارات اليوم» على وجه الخصوص متمنين لها دوام التقدم والانتشار. من جهته، قدم ظاعن شاهين مدير عام قطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام، هدية تذكارية لسمو الشيخ مكتوم بن محمد آل مكتوم، تقديراً وامتناناً لحضوره.

مبادرة جديدة

وأعلن رئيس تحرير «الإمارات اليوم» سامي الريامي عن مبادرة جديدة في إطار الاستراتيجية الوطنية للابتكار التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قبل أشهر وتتضمن بناء 122 مكتبة رقمية تفاعلية تساعد على الابتكار موزعة على مدارس في مختلف الإمارات.

وأوضح الريامي أن مبادرة مكتبات الابتكار تتبناها الصحيفة بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم وباتت جاهزة للتنفيذ الفوري بعد أن تكفلت شركة دبي القابضة مشكورة بتحمل نفقاتها البالغة 8 ملايين درهم. وتعهد سامي الريامي رئيس تحرير الصحيفة في كلمته أمام الحفل بأن تواصل «الإمارات اليوم» نهجها في أن تكون صحيفة البلاد والناس، وأن تستمر في إطلاق المبادرات الإنسانية لمساندة المواطن والمقيم.

وقال: «في صالة التحرير في «الإمارات اليوم» نُعلّق مقولة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي تصدرت صفحتنا الأولى قبل سنوات، تنص على أنَّ «مهمة الإعلام تنويرية لا دعائية»، وهذه هي الرسالة التي نفخر بحملها، واثقون من إيمان سموه بأجر المجتهد في الصواب والخطأ، وممتنون لهذه الفرصة المنذورة لخدمة بلادنا».

وأضاف في كلمته أمام الحضور: «عشر سنوات مرت على تجربة «الإمارات اليوم» في هذا البلد الشجاع، وفي هذه الإمارة الطموحة، وحين تعيش في دبي، فإن الأيام تجري على إيقاع سريعٍ، تحتاج كثيراً من همة الخيول، ووافراً من اندفاع الريحِ لتواكبها، وحين تعمل في الإمارات، فلا وقت لتلتقط أنفاسك، إنك تعدو مع مدينة شابة مفعمة بالحيوية والقوة والإصرار على الفوز».

ووجه رئيس تحرير «الإمارات اليوم» الشكر إلى «شركاء النجاح من قراء، ورعاة، وداعمين لمبادراتنا الإنسانية والاجتماعية في القطاعين الحكومي والخاص»، وخص معالي محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء الذي كانت له البصمة الأولى على «الإمارات اليوم» قبل صدورها، وواصل حماسه للتجربة في السنوات الماضية.

المكرمون

وفي نهاية الحفل تم تكريم الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي القابضة أحمد بن بيات، لرعاية الشركة مشروع المكتبة الرقمية التفاعلية، التي أطلقتها الصحيفة.

كما تم تكريم المؤسسات والمتبرعين والمساهمين الدائمين لصفحة الخط الساخن، وهي الصحفة المعنية باستقبال شكاوى المرضى والسجناء المعسرين والحالات الإنسانية، وتعمل على مساندتهم لتجاوز محنهم.

وبلغت المساعدات التي تم تقديمها عبر «الإمارات اليوم» خلال العام الماضي، 28 مليوناً و244 ألفاً و520 درهماً، من قبل متبرعين وجمعيات وهيئات خيرية لتخفيف آلام ومعاناة 472 شخصاً، إذ تلقى «الخط الساخن»، شكاواهم ودرس معاناتهم، ونشر قصصهم، وحصل 152 سجيناً من المعسرين على النصيب الأكبر من هذه المساعدات، بقيمة 15 مليوناً و968 ألفاً و998 درهماً، بالتعاون مع «صندوق الفرج» التابع لوزارة الداخلية.

وضمت قائمة المتبرعين المكرمين، معالي أحمد جمعه الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة نائب رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، معالي جمعه الماجد رئيس مجلس إدارة جمعية بيت الخير، وخلف الحبتور، وعبدالرحيم محمد الزرعوني، وسيف بن مرخان الكتبي مدير عام مكتب سمو ولي عهد دبي، ومحمد راشد بن غدير الكتبي، البنك العربي المتحد، وورثة عبدالسلام رفيع، وورثة أحمد عبدالله الموسى، ومؤسسة دبي الإسلامي الإنسانية، ومؤسسة الأوقاف وشؤون القصر في دبي، والمحامي عيسى بن حيدر، والدكتور مجد ناجي، ومركز عبيد الحلو لتحفيظ القرآن الكريم.

تهنئة

تتقدم «البيان» بالتهنئة للشقيقة «الإمارات اليوم» بمناسبة مرور 10 سنوات على إصدار الصحيفة، متمنية لها النجاح والتوفيق في أداء رسالتها الوطنية السامية، والإسهام في تعزيز قيم المواطنة في مجتمعنا والقيم والأخلاق العربية الأصيلة.