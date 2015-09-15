أخبار عاجلة

مؤتمر الكنيسة الكاثوليكية لإعلان ترتيبات زيارة بابا الفاتيكان -
المصرية للاتصالات ترفع الحد الأدنى للأجر الشامل للعاملين إلى 3 آلاف جنيه -
السيسي يلتقي صاحب مشروع تصنيف «الإخوان» إرهابية في أمريكا -
أستاذة سياسات الإدارة عن سقوط «صخور المقطم»: لا تخطيط في مصر -
منع زوجة دبلوماسي بريطاني من دخول مصر.. ومصادر: «المعاملة بالمثل» -
رئيس «العربية للتصنيع»: لن نترك أطفال الشوارع فريسة للاستغلال -
الرئاسة: العلاقة بين مصر وأمريكا قائمة على تعزيز التعاون العسكري -
كريمة: قتال المسلمين في صدر الإسلام معارك وليس غزوات.. والنبي لم يغزو أحدا -
درويش: استثمارات في المنطقة الاقتصادية بقيمة 15 مليار دولار -
غرفة صناعة الحرف اليدوية توقع برتوكول تعاون مع «جوميا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

سعود بن صقر يعزي أسر شهداء الوطن

Google+ Print
سعود بن صقر يعزي أسر شهداء الوطن سعود بن صقر يعزي أسر شهداء الوطن

قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، واجب العزاء في شهداء الحق والواجب من أفراد قواتنا المسلحة البواسل المشاركين ضمن قوات التحالف في عملية «إعادة الأمل» في اليمن.

وقام سموه بزيارة إلى مجلس عزاء الشهيد علي حسين حسن عبدالله طاهر البلوشي في منطقة البرشا، ومجلس عزاء الشهيد سعيد أحمد عبيد المري في منطقة السطوة بإمارة دبي.

كما قام سموه بتقديم واجب العزاء إلى أسرة الشهيد جمال ماجد سالم المهيري في مجلس العزاء بمنطقة النوف، وأسرة الشهيد خليفة بدر سليمان جوهر في مجلس العزاء بمنطقة الموافجة بإمارة الشارقة، وإلى أسرة الشهيد فهد علي محمد أحمد البلوشي في مجلس العزاء بمنطقة الروضة بعجمان.

وأعرب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة في مجالس العزاء التي رافقه فيها الشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسر وذوي الشهداء، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية