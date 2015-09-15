سعود بن صقر يعزي أسر شهداء الوطن

قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، واجب العزاء في شهداء الحق والواجب من أفراد قواتنا المسلحة البواسل المشاركين ضمن قوات التحالف في عملية «إعادة الأمل» في اليمن.

وقام سموه بزيارة إلى مجلس عزاء الشهيد علي حسين حسن عبدالله طاهر البلوشي في منطقة البرشا، ومجلس عزاء الشهيد سعيد أحمد عبيد المري في منطقة السطوة بإمارة دبي.

كما قام سموه بتقديم واجب العزاء إلى أسرة الشهيد جمال ماجد سالم المهيري في مجلس العزاء بمنطقة النوف، وأسرة الشهيد خليفة بدر سليمان جوهر في مجلس العزاء بمنطقة الموافجة بإمارة الشارقة، وإلى أسرة الشهيد فهد علي محمد أحمد البلوشي في مجلس العزاء بمنطقة الروضة بعجمان.

وأعرب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة في مجالس العزاء التي رافقه فيها الشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسر وذوي الشهداء، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان.