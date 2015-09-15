بالفيديو..حسين الجسمى يهدى أغنية "كلنا جنود الوطن" لشهداء الإمارات باليمن

نشر الفنان الإماراتى حسين الجسمى، فيديو كليب جديدًا عبر قناته على موقع اليوتيوب بعنوان "كلنا جنود الوطن"، من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم إمارة دبى، ومن ألحان حسين الجسمى، وهى مهداة لشهداء دولة الإمارات فى اليمن.

ويقول مطلع الأغنية: " الخِـلاصـهْ يــا زعيـمْ المرجِلِهْ أنْ كِلْ الشَّعــبْ فى أمــركْ يثـورْ، ولـى بديـتــهْ يا محمـدْ كَمّـِلـهْ وكِلِّنــا ويَّــاكْ يا صَقْــر الصِّقـورْ".

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