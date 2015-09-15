وكالة أنباء إيطالية تزعم: "داعش" يختطف 12 مصريًا فى مدينة سرت الليبية

زعمت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية، اليوم الاثنين، أن تنظيم "داعش" الإرهابى فى ليبيا، اختطف 12 مصريًا في مدينة سرت أثناء محاولتهم العودة إلى مصر

وقالت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، إن هناك أنباء ترددت حول اختطاف تنظيم "داعش" فى ليبيا لـ 12 مصريًا فى مدينة سرت في وقت متأخر من مساء الأحد.

وأوضحت الوكالة أن من بين المصريين المختطفين أقباطًا، ونقلت الوكالة عن مصادر إعلامية ليبية قولها إن التنظيم اختطف 12 عاملاً مصريًا، قبل مغادرتهم الأراضى الليبية أثناء توجههم إلى مصر.

من جانبها لم تصدر وزارة الخارجية المصرية أية بيانات متعلقة بهذا الشأن.

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