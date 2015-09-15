زراعة 1250 فدانًا بـ4 محاصيل فى "الفرافرة" ضمن مشروع 1.5 مليون فدان

قال الدكتور محمد عبد الحليم رئيس قطاع استصلاح الأراضى بوزارة الزراعة، إنه تم الانتهاء من زراعة 1250 فدانًا بمنطقة الفرافرة القديمة تم زراعتها بـ4 محاصيل الذرة الرفيعة والذرة الصفراء والفول الصويا، ودوار الشمس، ضمن 10 آلاف فدان التى تم الانتهاء من استصلاحها بالمنطقة ضمن مشروع المليون و500 ألف فدان.

وأكد رئيس قطاع الاستصلاح، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم البدء أيضًا فى استصلاح 5 آلاف فدان وجارٍ حفر آبار المياه الجوفية بها عن طريق وزارة الموارد المائية والرى، بالإضافة إلى قيام الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة فى حفر 50 بئرًا لمساحة 10 آلاف فدان ضمن مساحة 25 ألف فدان التى يجرى استصلاحها، ضمن برنامج الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستصلاح تنمية المليون و500 .

وأوضح "عبد الحليم"، أن مشروع الفرافرة القديمة سيساهم فى البدء فى تنفيذ نموذج قرى التوطين بإحدى مناطق المشروع بالاستعانة بأول نموذجين تم تنفيذه فى شرق قناة السويس وهو قرية الأمل ومشروع الفرافرة مع تذليل كل العقبات ودفع عجلة الاستثمار الزراعى فى هذه المناطق، والسعى لضمان جدية الاستثمار الزراعى فيها، من خلال تطبيق معايير الجدية فى الزراعة.