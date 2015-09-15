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سفير مصر بالمكسيك: الجانب المكسيكى ينتظر نتائج تحقيقات "حادث الواحات"

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سفير مصر بالمكسيك: الجانب المكسيكى ينتظر نتائج تحقيقات "حادث الواحات" سفير مصر بالمكسيك: الجانب المكسيكى ينتظر نتائج تحقيقات "حادث الواحات"
كشف السفير ياسر شعبان، سفير فى المكسيك، عن لقائه وزيرة الخارجية المسكيكية، بعد ثلاث ساعات فقط من اتصال وزير الخارجية سامح شكرى بها، لافتا إلى أن المكسيكية على ثقة بأن هناك تحقيقا بالفعل بدأ فى الواقعة، وسيتم موافاتهم بشكل رسمى بنتائجه، موضحا أن الجانب المكسيكى فى انتظار تلك النتائج فى أسرع وقت.

وأضاف "شعبان" فى مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث فى مصر" الذى يقدمه الإعلامى شريف عامر، ويذاع على فضائية "إم بى سى مصر" الاثنين، أن اللقاء مع وزيرة الخارجية المكسيكية، كان إيجابياً وأشادت خلاله بجدية التحقيقات المصرية وأبدت تفهمها لملابسات حادث الواحات الذى أودى بحياة 8 من السياح المكسيكيين.

وأوضح "شعبان"، أن الاتصالات مع الجانب المكسيكى متصلة منذ الـ24 الماضية، ولم يتم تحديد مدى زمنى لموافاة المكسيك بنتائج التحقيقات فى حادث الواحات، مشيراً إلى أنهم لم يطلبوا من مصر المشاركة فى تحقيقات حادث الواحات بل موافاتها بالنتائج فى أسرع وقت ممكن.

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مصر 365

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