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حظك اليوم لبرج الجوزاء الأربعاء 16/9/2015

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حظك اليوم لبرج الجوزاء الأربعاء 16/9/2015 حظك اليوم لبرج الجوزاء الأربعاء 16/9/2015

لبرج الجوزاء:


>مهنياً: الظروف الحالية مناسبة لتقدم على خطوة كبيرة، لن تكون وحيدًا ولن تتعرقل محاولاتك فى زيادة رصيدك الشعبى أو تحسين الانطباع عنك.

عاطفيًا: لا تكن كثير العتاب وإلا ابتعد الحبيب عنك، وتسمح لك الظروف بتخطى الكثير من الحواجز التى أعاقت ملاقاته أو المصالحة.

صحيًا: يوم مهمّ للمشاركة فى مختلف الأنشطة وعدم رفض تلبية الدعوات بغضّ النظر عن مضمونها.

توقعات علماء الفلك:


>قد تصاب اليوم بخيبة الأمل، فلا تدع الآخرين يشعرون بما أنت عليه من وضع متوتر. كل شخص لديه هموم ومشاغل فلا تكن كثير الشكوى. تبدو فى بداية اليوم فى حالة جيدة، لكنك سرعان ما تصاب بالحزن وفقدان الأمل فى كل شيء جراء التغيرات التى تحصل فجأة فى هذا الوقت.

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مصر 365

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