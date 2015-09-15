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حظك اليوم لبرج الميزان الأربعاء 16/9/2015

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حظك اليوم لبرج الميزان الأربعاء 16/9/2015 حظك اليوم لبرج الميزان الأربعاء 16/9/2015

لبرج الميزان:


>مهنيًا: يشير هذا اليوم إلى عملية ترويجية ناجحة، قد توقع عقدًا جديدًا أو تباشر عملاً آخر وتسمع كلمات الثناء والتقدير.

عاطفياً: تختار الوقت المناسب لتعبّر للشريك عن مدى تعلقك به، ما يشعره بالراحة والطمأنينة تجاه العلاقة بينكما.

صحياً: محاولة إيجاد الوقت للقيام بالتمارين الرياضية المناسبة خير من التقاعس.

توقعات علماء الفلك:


>ربما تلاحظ اليوم أن هناك شخصًا ما يحاول أن يقف فى طريقك ويعطلك عن أداء عملك. قد تحاول معالجة الأمور والمواقف بطريقة حكيمة ولكنك بعد فترة لن تستطيع التحكم فى أعصابك بهذه الدرجة. لا تتخذ أى قرارات هذه الفترة حتى لو كانت بسيطة.

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مصر 365

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