حظك اليوم لبرج السرطان الأربعاء 16/9/2015

حظك اليوم لبرج السرطان:>مهنياً: تأثيرات إيجابية وجيّدة على صعيد العمل، وهذا يترافق مع مطالبك المالية المحقة وقد تبلغ الهدف قريبًا.>عاطفيًا: تتحسن الأوضاع مع الشريك على الصعد كافة، بعد سوء التفاهم الذى ساد بينكما بسبب تدخلات الآخرين.>صحيًا: لا تورّط نفسك فى أمور لا ناقة لك فيها ولا جمل، وتسبب اضطرابًا لوضعك الصحى.

توقعات:

>قد لا تكون مرتاح البال هذا اليوم، والسبب كثرة المشكلات العملية والضغوط، إضافة إلى مطالب رئيسك فى العمل وأسرتك. يوم مناسب لمشاركة الحبيب أحلامه وطموحاته حتى تشعر بقربه منك. تعملان هذه الفترة على القيام معا بكل يعزز الروابط ويسهم فى تقريب المشاعر وانسجامها