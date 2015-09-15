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حظك اليوم لبرج الحوت الأربعاء 16/9/2015

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حظك اليوم لبرج الحوت الأربعاء 16/9/2015 حظك اليوم لبرج الحوت الأربعاء 16/9/2015

لبرج الحوت:


>مهنياً: تركّز هذا اليوم على الشئون المالية، وحاول أن لا تكون مزاجيًا ومتقلّباً وتنكبّ على دراسة مشروع مهم.

عاطفيًا: تقلبات الزمان لن تقوى على إضعاف العلاقة المتينة بالشريك، لكن حذار أصحاب النيات المبيتة من فعل ذلك.

صحياً: انتبه لصحتك ولسلامتك وكن متأنيًا فى كل شىء، وحذار عدم الوقاية إذا شعرت بألم يحتم عليك مراجعة الطبيب.

توقعات علماء الفلك:


>إذا التقيت اليوم بشخص ما جديد، حاول أن تتعرف عليه وعلى طباعه وشخصيته، فربما يكون أقرب أصدقائك. اجعل هذا الشخص يتعرف عليك أيضا وعلى ما تحب وما تكره. لا تتدخل فى شئونه الخاصة. لم لا تفكر فى القيام برحلة بحرية طويلة مع الشريك.

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مصر 365

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