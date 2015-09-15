حظك اليوم لبرج الجدى الأربعاء 16/9/2015

حظك اليوم لبرج الجدى:

>مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن شراكة أو علاقة المال بالحياة المهنية، انتبه من بعض الفضائح.>عاطفيًا: التسوية المطروحة مع الشريك، تبدو واقعية ومنطقية لتجاوز الخلافات، احرص على أن تبقى علاقتك به واضحة جدًا.

صحيًا: حاول ان تتخطى القلق، بمزيد من الإيجابية فهذا أكثر راحة وسعادة.

توقعات علماء الفلك:

>كن هادئًا حتى إذا حدث شيء غير متوقع أو إذا لاحظت أن الأجواء متوترة والأمور ليست على ما يرام. كن صبورًا عند إيجاد حل لأى مشكلة ولا تتهور إذا انتهى اليوم دون التعامل معها. تهورك واندفاعك قد يحولان المشكلة إلى حرب.