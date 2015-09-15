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حظك اليوم لبرج الثور الأربعاء 16/9/2015

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حظك اليوم لبرج الثور الأربعاء 16/9/2015 حظك اليوم لبرج الثور الأربعاء 16/9/2015

لبرج الثور:


>مهنياً: قد تواجه معارضين لخططك، فتحلَّ بالصبر لتتوضح الصورة أكثر، وحاول إقناعهم بوجهة نظرك.

عاطفياً: تبحث عن جديد فى الحب لتخرج من المأزق العاطفى الذى تمرّ به، انتبه إلى طريقة حديثك مع الحبيب ولا تجرحه.

صحياً: السباحة ضرورية كلما سنحت الظروف، ونتائجها مضمونة ومهمة.

توقعات علماء الفلك:


>الحظ يحالفك اليوم والظروف تساعدك على تحقيق النجاح على مختلف الأصعدة. كل ما عليك القيام به اليوم هو مضاعفة التحركات والقيام بتنفيذ واجباتك على أكمل وجه. عليك أن تعمل بجهد أكبر كى تنجح علاقتك بمن تحب وتمضيا بقية العمر معًا.

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مصر 365

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