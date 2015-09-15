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حظك اليوم لبرج الدلو الأربعاء 16/9/2015

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حظك اليوم لبرج الدلو الأربعاء 16/9/2015 حظك اليوم لبرج الدلو الأربعاء 16/9/2015

لبرج الدلو:


>مهنياً: يكون هذا اليوم هو الأفضل على صعيد حياتك المهنية، فقد تتخلص من بعض المتاعب والخلافات البسيطة.

عاطفيًا: تتغلب على بعض الأسباب التى تجعلك محبطًا وحزينًا، وساعة الحقيقة مع الشريك باتت قريبة، فكن مستعدًا.

صحيًا: ساعات الفراغ المتاحة أمامك تشكل فسحة للقيام بالرياضة والتخلص من متاعب العمل.

توقعات علماء الفلك:


>يتحسن وضعك المادى هذه الفترة بشكل ملحوظ جدًا. ربما تحصل على مبالغ مالية أو أرباحًا بدون أن تبذل أى مجهود. كلما تعاملت بهدوء وببساطة مع من حولك اليوم، ستتغير انطباعاتهم عنك للأفضل بالتأكيد.

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مصر 365

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