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حظك اليوم لبرج الأسد الأربعاء 16/9/2015

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حظك اليوم لبرج الأسد الأربعاء 16/9/2015 حظك اليوم لبرج الأسد الأربعاء 16/9/2015

لبرج الأسد:


>مهنياً: لا أنصح لك اليوم المغامرة، ولكن كن حذرًا فى الخطوات التى تقوم بها تجاه الزملاء، وادرس قراراتك تجاههم بدقة كبيرة.

عاطفيًا: تناقش بعض الأمور المهمة مع الحبيب فلا تفكر فيها بطريقة سلبية، بل ضع التفاؤل عنوانًا عريضًا فى نقاشك معه.

صحيًا: تشعر بالراحة النفسية الكبيرة بعدما صارحت الآخرين بما كان يعتريك من ألم داخلى.

توقعات علماء الفلك:


>لا يختلف أحد على كفاءتك ولكن احرص ألا تثير انطباعات خاطئة نتيجة انفعال مبالغ فيه تجاه موقف بسيط. رغبتك فى تحسين وضعك المادى على نحو سريع ستجعلك فى النهاية تصطدم بواقع مرير. عليك بالتريث والتروى.

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مصر 365

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