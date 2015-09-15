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حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج العقرب الأربعاء 16/9/2015

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حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج العقرب الأربعاء 16/9/2015 حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج العقرب الأربعاء 16/9/2015
لبرج العقرب:
>مهنيًا: الحظوظ تدعم أفكارك وتطلّعاتك وطموحاتك، وقد تجعلك تثير بعض النقاط والتفاصيل وتتعرّض لانتقادات وتجد نفسك محرجًا.

عاطفيًا: يساعدك الوحى على القيام بأعمال إبداعية فتفرض أفكارك على الشريك وتؤثر فيه وتنال إعجابه.
>صحيًا: يستحسن التقيد بمواعيد وجبات الطعام ثلاث مرات فى اليوم، فهذا يكون صحيًا ومفيدًا.

توقعات علماء الفلك:
>ابتعد عن أجواء العمل بقدر الإمكان اليوم حتى لا تتعرض لمواجهات مع الزملاء. انضم إلى مجموعة من المفكرين والعقلاء حتى تستفيد من خبراتهم وتجاربهم فى هذه الحياة. ناقش معهم إحدى القضايا المهمة التى شغلت تفكيرك خلال الفترة المقبلة.

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مصر 365

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