حظك اليوم الأبراج الفلكية ليوم الأربعاء 16/9/2015

حظك اليوم لبرج الميزان:

>مهنيًا: يشير هذا اليوم إلى عملية ترويجية ناجحة، قد توقع عقدًا جديدًا أو تباشر عملاً آخر وتسمع كلمات الثناء والتقدير.

عاطفياً: تختار الوقت المناسب لتعبّر للشريك عن مدى تعلقك به، ما يشعره بالراحة والطمأنينة تجاه العلاقة بينكما.

صحياً: محاولة إيجاد الوقت للقيام بالتمارين الرياضية المناسبة خير من التقاعس.

توقعات علماء الفلك:

>ربما تلاحظ اليوم أن هناك شخصًا ما يحاول أن يقف فى طريقك ويعطلك عن أداء عملك. قد تحاول معالجة الأمور والمواقف بطريقة حكيمة ولكنك بعد فترة لن تستطيع التحكم فى أعصابك بهذه الدرجة. لا تتخذ أى قرارات هذه الفترة حتى لو كانت بسيطة.

حظك اليوم لبرج الأسد:

>مهنياً: لا أنصح لك اليوم المغامرة، ولكن كن حذرًا فى الخطوات التى تقوم بها تجاه الزملاء، وادرس قراراتك تجاههم بدقة كبيرة.>عاطفيًا: تناقش بعض الأمور المهمة مع الحبيب فلا تفكر فيها بطريقة سلبية، بل ضع التفاؤل عنوانًا عريضًا فى نقاشك معه.>صحيًا: تشعر بالراحة النفسية الكبيرة بعدما صارحت الآخرين بما كان يعتريك من ألم داخلى.

توقعات علماء الفلك:

>لا يختلف أحد على كفاءتك ولكن احرص ألا تثير انطباعات خاطئة نتيجة انفعال مبالغ فيه تجاه موقف بسيط. رغبتك فى تحسين وضعك المادى على نحو سريع ستجعلك فى النهاية تصطدم بواقع مرير. عليك بالتريث والتروى.

حظك اليوم لبرج الثور:

>مهنياً: قد تواجه معارضين لخططك، فتحلَّ بالصبر لتتوضح الصورة أكثر، وحاول إقناعهم بوجهة نظرك.>عاطفياً: تبحث عن جديد فى الحب لتخرج من المأزق العاطفى الذى تمرّ به، انتبه إلى طريقة حديثك مع الحبيب ولا تجرحه.>صحياً: السباحة ضرورية كلما سنحت الظروف، ونتائجها مضمونة ومهمة.

توقعات علماء الفلك:

>الحظ يحالفك اليوم والظروف تساعدك على تحقيق النجاح على مختلف الأصعدة. كل ما عليك القيام به اليوم هو مضاعفة التحركات والقيام بتنفيذ واجباتك على أكمل وجه. عليك أن تعمل بجهد أكبر كى تنجح علاقتك بمن تحب وتمضيا بقية العمر معًا.

حظك اليوم لبرج الجدى:

>مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن شراكة أو علاقة المال بالحياة المهنية، انتبه من بعض الفضائح.>عاطفيًا: التسوية المطروحة مع الشريك، تبدو واقعية ومنطقية لتجاوز الخلافات، احرص على أن تبقى علاقتك به واضحة جدًا.>صحيًا: حاول ان تتخطى القلق، بمزيد من الإيجابية فهذا أكثر راحة وسعادة.

توقعات علماء الفلك:

>كن هادئًا حتى إذا حدث شيء غير متوقع أو إذا لاحظت أن الأجواء متوترة والأمور ليست على ما يرام. كن صبورًا عند إيجاد حل لأى مشكلة ولا تتهور إذا انتهى اليوم دون التعامل معها. تهورك واندفاعك قد يحولان المشكلة إلى حرب.

حظك اليوم لبرج الجوزاء:

>مهنياً: الظروف الحالية مناسبة لتقدم على خطوة كبيرة، لن تكون وحيدًا ولن تتعرقل محاولاتك فى زيادة رصيدك الشعبى أو تحسين الانطباع عنك.>عاطفيًا: لا تكن كثير العتاب وإلا ابتعد الحبيب عنك، وتسمح لك الظروف بتخطى الكثير من الحواجز التى أعاقت ملاقاته أو المصالحة.>صحيًا: يوم مهمّ للمشاركة فى مختلف الأنشطة وعدم رفض تلبية الدعوات بغضّ النظر عن مضمونها.

توقعات علماء الفلك:

>قد تصاب اليوم بخيبة الأمل، فلا تدع الآخرين يشعرون بما أنت عليه من وضع متوتر. كل شخص لديه هموم ومشاغل فلا تكن كثير الشكوى. تبدو فى بداية اليوم فى حالة جيدة، لكنك سرعان ما تصاب بالحزن وفقدان الأمل فى كل شيء جراء التغيرات التى تحصل فجأة فى هذا الوقت.

حظك اليوم لبرج الحمل:

>مهنيًا: ساير الأوضاع ولا تعترض، وابتعد عن المواجهة حاليًا، وانتظر ريثما تتضح الأمور وتتكشف الحقائق لتدلى بشهادتك.

عاطفيًا: عليك التنبّه من بعض الأخبار الكاذبة التى تؤثر سلبًا فى أوضاعك العاطفية، وابتعد قدر الإمكان عمن يسعى لتوتير العلاقة بينك وبين الشريك.

صحيًا: لا تدع الهموم العائلية والمهنية تؤثر سلبًا فى وضعك الصحى، بل اخرج من محيطك الضيق.

توقعات علماء الفلك :

حظك اليوم لبرج الحوت:

>يتحدث هذا اليوم عن الكثير من المفاجآت الإيجابية التى لم تكن تتوقعها وتزيدك اندفاعًا وإقدامًا. يتحقق اليوم ما كنت تتمناه منذ مدة طويلة، الشريك يصارحك برغبته فى مساعدتك لتكون حاسما فى قرارات مصيرية. أنت اليوم بحاجة أكثر من أى وقت مضى للراحة والاسترخاء لأن أعصابك متوترة.>مهنياً: تركّز هذا اليوم على الشئون المالية، وحاول أن لا تكون مزاجيًا ومتقلّباً وتنكبّ على دراسة مشروع مهم.

عاطفيًا: تقلبات الزمان لن تقوى على إضعاف العلاقة المتينة بالشريك، لكن حذار أصحاب النيات المبيتة من فعل ذلك.

>صحياً: انتبه لصحتك ولسلامتك وكن متأنيًا فى كل شىء، وحذار عدم الوقاية إذا شعرت بألم يحتم عليك مراجعة الطبيب.

توقعات علماء الفلك:

>إذا التقيت اليوم بشخص ما جديد، حاول أن تتعرف عليه وعلى طباعه وشخصيته، فربما يكون أقرب أصدقائك. اجعل هذا الشخص يتعرف عليك أيضا وعلى ما تحب وما تكره. لا تتدخل فى شئونه الخاصة. لم لا تفكر فى القيام برحلة بحرية طويلة مع الشريك.

حظك اليوم لبرج الدلو:

>مهنياً: يكون هذا اليوم هو الأفضل على صعيد حياتك المهنية، فقد تتخلص من بعض المتاعب والخلافات البسيطة.>عاطفيًا: تتغلب على بعض الأسباب التى تجعلك محبطًا وحزينًا، وساعة الحقيقة مع الشريك باتت قريبة، فكن مستعدًا.>صحيًا: ساعات الفراغ المتاحة أمامك تشكل فسحة للقيام بالرياضة والتخلص من متاعب العمل.

توقعات علماء الفلك:

>يتحسن وضعك المادى هذه الفترة بشكل ملحوظ جدًا. ربما تحصل على مبالغ مالية أو أرباحًا بدون أن تبذل أى مجهود. كلما تعاملت بهدوء وببساطة مع من حولك اليوم، ستتغير انطباعاتهم عنك للأفضل بالتأكيد.

حظك اليوم لبرج السرطان:

>مهنياً: تأثيرات إيجابية وجيّدة على صعيد العمل، وهذا يترافق مع مطالبك المالية المحقة وقد تبلغ الهدف قريبًا.>عاطفيًا: تتحسن الأوضاع مع الشريك على الصعد كافة، بعد سوء التفاهم الذى ساد بينكما بسبب تدخلات الآخرين.>صحيًا: لا تورّط نفسك فى أمور لا ناقة لك فيها ولا جمل، وتسبب اضطرابًا لوضعك الصحى.

توقعات:

>قد لا تكون مرتاح البال هذا اليوم، والسبب كثرة المشكلات العملية والضغوط، إضافة إلى مطالب رئيسك فى العمل وأسرتك. يوم مناسب لمشاركة الحبيب أحلامه وطموحاته حتى تشعر بقربه منك. تعملان هذه الفترة على القيام معا بكل يعزز الروابط ويسهم فى تقريب المشاعر وانسجامها

حظك اليوم لبرج العذراء:

>مهنيًا: من المستحسن عدم المراهنة على أى نجاح، لا تتردد فى طلب المساعدة والنصيحة من الأصدقاء والأحبّاء.>عاطفيًا: صحيح أنك تمر بيوم عصيب جراء مشكلات عاطفية، لكن حافظ على رباطة جأشك، وكسّر قيود اليأس.

صحيًا: سارع إلى دعوة الأصدقاء للقيام بساعة من المشى كل يوم قبل التوجه إلى العمل.

توقعات علماء الفلك:

>اليوم أكثر من رائع لحسم الأمور وتحديد المواقف وتحديد ما يفيدك وما يضرك حتى لا تضيع وقتك. لا تعتمد بشكل كبير على الحمية الغذائية فقط للتخلّص من البدانة، بل عليك ممارسة الرياضة أيضًا. من الأفضل قضاء وقتك هذا المساء مع الشريك أو أحد الأصدقاء.

حظك اليوم لبرج العقرب:

>مهنيًا: الحظوظ تدعم أفكارك وتطلّعاتك وطموحاتك، وقد تجعلك تثير بعض النقاط والتفاصيل وتتعرّض لانتقادات وتجد نفسك محرجًا.

عاطفيًا: يساعدك الوحى على القيام بأعمال إبداعية فتفرض أفكارك على الشريك وتؤثر فيه وتنال إعجابه.

صحيًا: يستحسن التقيد بمواعيد وجبات الطعام ثلاث مرات فى اليوم، فهذا يكون صحيًا ومفيدًا.

توقعات علماء الفلك:

>ابتعد عن أجواء العمل بقدر الإمكان اليوم حتى لا تتعرض لمواجهات مع الزملاء. انضم إلى مجموعة من المفكرين والعقلاء حتى تستفيد من خبراتهم وتجاربهم فى هذه الحياة. ناقش معهم إحدى القضايا المهمة التى شغلت تفكيرك خلال الفترة المقبلة.

حظك اليوم لبرج القوس:

>مهنيًا: أنبّهك إلى بعض المماطلة أو التأخير فى المعاملات، فلا تراهن على الدّقة أو الخبر اليقين.>عاطفيًا: يوم عاطفى أفضل بكثير من السابق وتكون على موعد مع تغيير إيجابى، فى الجو غزل وغرام وعلاقة ناشئة.>صحيًا: التقلبات التى قد تطرأ على الصعيد المهنى والعاطفى تصيبك بخيبة أمل، وتبقيك فى وضع صحى غير مطمئن.

توقعات علماء الفلك:

>لا تواجه الإساءة بإساءة مثلها بل عامل الناس كما تحب أن يعاملوك. شجع الزملاء على النهوض مبكرًا للعمل وامنحهم فرصة جيدة للتعبير عن آرائهم وأفكارهم. دعك من المناقشات التافهة التى لا تؤثر بشكل إيجابى على مسار العمل.