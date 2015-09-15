الرئيس العراقى : داعش جسم غريب ينشر الكراهية والنعرات الدينية والمذهبية

شدد الرئيس العراقى فؤاد معصوم أمس الاثنين على ضرورة تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة بالعراق ، مؤكدا أهمية العمل على ترسيخ التفاهم المجتمعى واصلاح القضاء ومكافحة الفساد فى كافة مؤسسات الدولة مع ضمان حماية حقوق مكونات الشعب العراقى كافة.

ووصف معصوم تنظيم(داعش) الإرهابى - خلال استقباله فى قصر السلام ببغداد اليوم معهد السلام الأمريكى ضم رئيسه نانسى لندبورج ورئيس مجلس إدارته ستيفن هادلى - بأنه "جسم غريب" على العراق بجميع أطيافه ، وأن وجوده يقوم على نشر الكراهية واثارة النعرات الدينية والمذهبية وممارسة الإرهاب والدمار وقتل العراقيين دون تمييز، مشيرا إلى مقتل عدد كبير من أهالى محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين.

وأعرب عن ثقته بقدرة العراق على اجتياز الظروف الاستثنائية الصعبة التى يمر بها ، داعيا إلى مزيد من الصمود والجهد الوطنى وضرورة إعلاء الهوية الوطنية على الهويات الفئوية، مطالبا القوى السياسية الى وضع خطط لبناء الدولة الحديثة وجيش وطنى مهنى وتطوير الموارد الاقتصادية.

من جانبه، أكد وفد معهد السلام الأمريكى دعم العملية الديمقراطية فى العراق من خلال نشر مفاهيم الحوار المدنى والسلام، منوها باهتمام الرئيس العراقى فى تقريب وجهات النظر بين الكتل السياسية ومكونات الطيف العراقى .