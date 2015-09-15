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أحمد سمير يخضع لآشعة رنين لمعرفة سبب غيابه المستمر عن الإسماعيلي

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أحمد سمير يخضع لآشعة رنين لمعرفة سبب غيابه المستمر عن الإسماعيلي أحمد سمير يخضع لآشعة رنين لمعرفة سبب غيابه المستمر عن الإسماعيلي

قرر الجهاز الطبي لنادي الإسماعيلي بقيادة مجدي الباز خضوع أحمد سمير الوافد الجديد على صفوف الفريق لآشعة رنين مغناطيسي لمعرفة أسباب عدم شفائه من الإصابة.

ولم يستطع سمير إكمال مران الإسماعيلي الذي أقيم يوم الأحد والاثنين بسبب الإصابة التي تعرض لها في لقاء سموحة في كأس في وقت سابق.

وتحدث الباز لـFilGoal.com قائلا:"سمير مازال يعاني من الكدمة التي تعرض لها في كاحل القدم خلال مباراة سموحة".

وأضاف"قررنا خضوعه لآشعة رنين مغناطيسي لمعرفة أبعاد هذه الإصابة وأسباب عدم شفائه منها حتى الآن".

يذكر أن الظهير الأيسر انضم للإسماعيلي قادما من صفوف الزمالك لمدة موسم على سبيل الإعارة.

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