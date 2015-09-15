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تريزيجيه يتعادل في أول مباراة بقميص أندرلخت

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تريزيجيه يتعادل في أول مباراة بقميص أندرلخت تريزيجيه يتعادل في أول مباراة بقميص أندرلخت

ارتدى محمود حسن "تريزيجيه" جناح أندرلخت قميص فريقه الجديد في مباراة فريق الشباب ضد زولت فارجيم يوم الاثنين.

وأتم تريزيجيه صفقة انتقاله لأندرلخت على سبيل الإعارة من الأهلي نهاية الأسبوع الماضي ولم يدخل قائمة الفريق لمباراة جينك يوم الأحد.

وقرر الجهاز الفني لأندرلخت تجهيز لاعب الأهلي الشاب للمباريات بالمشاركة مع فريق الشباب في دوري دون 21 عاما.

ولعب تريزيجيه أساسيا في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 يوم الاثنين.

ويستعد أندرلخت لمواجهة موناكو في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بالدوري الأوروبي يوم الخميس.

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