الدفاع المدنى السعودى يمنع استخدام أسطوانات الغاز أثناء الحج

بدأ الدفاع المدنى السعودى، اليوم الاثنين، حظر دخول واستخدام أسطوانات الغاز المسال خلال موسم الحج، خوفا من نشوب حرائق فى خيام الحجاج خاصة فى عرفات ومنى.

وحذر الدفاع المدنى السعودى فى بيان له اليوم من أنه سيقوم بمصادرة كل ما يتم ضبطه من مواقد تعمل باستخدام الغاز أو أسطوانات قد تستخدم فى أغراض الطهى، وتطبيق الإجراءات النظامية المقررة بحق المخالفين.

وأوضح مدير إدارة الإعلام والناطق الإعلامى لقوات الدفاع المدنى بالحج العقيد عبد الله العرابى الحارثى، أن قرار حظر دخول واستخدام الغاز لمنطقة المشاعر، يأتى ضمن منظومة الإجراءات الوقائية للحد من مخاطر الحريق أثناء تجهيز مخيمات الحجيج فى المشاعر، خلال فترة وجود الحجاج بها وحتى مغادرتهم.

وأهاب الحارثى بمؤسسات الحج والطوافة، وبعثات الحج ومجموعات الخدمة الميدانية للحجيج الالتزام بقرار حظر دخول واستخدام الغاز المسال بالمشاعر حفاظَا على سلامتهم.