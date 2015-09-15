اعتقال 5 أشخاص بايعوا داعش وخططوا للقيام بأعمال إرهابية فى المغرب

أعلنت السلطات المغربية اعتقال 5 أشخاص كانوا يخططون للقيام بأعمال إرهابية فى المغرب ، وأنهم بايعوا تنظيم داعش الإرهابى ، وكانوا ينوون تأسيس تنظيم "جند الخلافة فى المغرب" على غرار "جند الخلافة فى الجزائر".

ونقلت قناة "سكاى نيوز" الفضائية مساء اليوم الإثنين عن عبدالحق الخيام مدير المكتب المركزى للابحاث القضائية إن الخمسة الذين تم إلقاء القبض عليهم تتراوح أعمارهم بين 20 و30 عاما "كانوا ينوون القيام بأعمال ارهابية لموالاة تنظيم داعش الإرهابي، وعثر بحوزتهم على أسلحة اتوماتيكية ومواد تدخل فى صناعة متفجرات".

وعرض المسؤولون خلال الإفادة الصحفية شريطا لاقتحام العناصر الأمنية لإحدى الشقق، قالوا إن المعتقلين كانوا يستعملونها كمخبأ وأظهروا بالصور عثورهم على أسلحة نارية ومواد كيماوية على ما يبدو تدخل فى صناعة متفجرات.

كما عرضوا على طاولة مسدسات وطلقات رصاص وصواعق كهربائية وسيوفا ومواد كيماوية وجوازات سفر، وفى مارس الماضى ، أعلنت السلطات المغربية أن 1354 مغربيا يحاربون فى صفوف جماعات مسلحة فى سوريا والعراق اعتقلت منهم 220 عند عودتهم إلى المغرب وقتل 286 آخرون.