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تونس: محاسبة كل من تورط فى القتل أو عمليات إرهابية بسوريا حال عودتهم

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تونس: محاسبة كل من تورط فى القتل أو عمليات إرهابية بسوريا حال عودتهم تونس: محاسبة كل من تورط فى القتل أو عمليات إرهابية بسوريا حال عودتهم
أكد وزير الخارجية التونسى الطيب البكوش محاسبة كل من ساهموا فى عمليات قتل إرهابية عبر دراسة ملفاتهم حالة بحالة ، قائلا إنه "سيتم دراسة ملفات التونسيين الراغبين فى العودة إلى أرض الوطن من سوريا عبر اتصالهم بالقنصلية التونسية باسطنبول".

ونفى الوزير التونسى - فى تصريحات اليوم الأثنين - وجود علاقة بين تونس والنظام السورى، وتعليقا على العلاقات التونسية التركية، قال البكوش أن العلاقة طيبة وهناك تواصل للدولة وللعلاقات التونسية التركية.

وفيما يتعلق بملف الصحفيين المختطفين فى ليبيا سفيان الشورابى ونذير القطارى ، أوضح البكوش أن آخر المستجدات تفيد بأنهما على قيد الحياة ، مرجحا أنهما رهائن لدى عائلات ليبية.

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