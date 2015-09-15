مسئول أمريكى: وصول دبابات وقوات روسية إلى مطار باسل الأسد الدولى السورى

صرح مسؤول عسكرى بأن التعزيز العسكرى الروسى فى سورية قد تعاظم ليشمل شحن ست دبابات قتالية متقدمة من الجيل الثالث من طراز تى - 90 و15 قطعة مدفعية جديدة ، ومزيد من القوات، فيما وصفه بأنه "أول إشارة واضحة على وصول أسلحة هجومية إلى سورية".

وقال المسؤول ،الذى لم يتم تسميته، اليوم الاثنين لشبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية إنه حتى الآن يمكن اعتبار الشحنات والأسلحة الروسية التى تم تسليمها لسورية دفاعية ولكن "لا يمكن اعتبار الدبابات كذلك".

وأضاف المسؤول أن عمليات هجومية روسية يمكن أن تنطلق "قريبا جدا" من مطار باسل الأسد الدولى ،الواقع خارج مدينة اللاذقية على بعد حوالى 385 كيلومترا شمال غربى العاصمة دمشق .

وتصل طائرات الشحن الضخمة الروسية من طراز كوندور التى تحمل جميع أنواع الإمدادات مرتين فى اليوم عبر العراق وإيران إلى مطار باسل الأسد .

وهذه الشحنات ليست للقوات الحكومية ولكن للجنود الروس ولكن يمكن النظر إليها على إنهاء تعزيز لمساعدة نظام الرئيس السورى بشار الأسد الذى يخوض معارك مع خصومه .

وبينما لم يؤكد المتحدث باسم البنتاجون الكابتن جيف ديفيز وصول الدبابات الروسية إلى سورية، قال للمراسلين اليوم الاثنين إن الأنشطة "تشير إلى إقامة قاعدة عمليات جوية متقدمة".

كان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد صرح مؤخرا بأن موسكو تقدم دعما عسكريا ملحوظا لسورية للتصدى للجماعات المسلحة ولكن من السابق لأوانه الحديث عن استعداد بلاده للمشاركة فى عمليات عسكرية ضد تنظيم داعش.