المحكمة العسكرية بمصراتة تبرئ محمد قذاف الدم من التهم المنسوبة إليه

برأت المحكمة العسكرية الدائمة مصراتة، فى جلسة لها اليوم الاثنين، سيد محمد قذاف الدم، أحد رموز النظام السابق مما نسب إليه من تهم، من بينها استغلال القوات المسلحة لأغراض سياسية.

وأدانت المحكمة فى جلستها اليوم ستة متهمين آخرين بالسجن فترة تراوحت بين ثلاثة سنوات ونصف إلى أربعة سنوات ونصف.

وأجلت المحكمة محاكمة إسماعيل مبروك ألكرامى أحد رموز النظام السابق إلى جلسة الثامن والعشرين من سبتمبر الجارى.

يشار إلى أن المحكمة العسكرية الدائمة مصراتة تأسست فى العام 2012 وعقدت منذ تأسيسها جلسات عدة للنظر فى قضايا العسكريين من رموز النظام السابق.