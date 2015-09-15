عودة الكهرباء بقنا بعد انقطاعها بسبب العاصفة الترابية‎

عادت الكهرباء لمختلف مناطق وميادين مدينة قنا بعد انقطاعها لما يقرب من ساعة ونصف، بسبب العاصفة الترابية التي كانت قد شهدتها المدينة، مساء اليوم الاثنين، بالإضافة إلى عودة المياه.

كانت مدينة قنا، شهدت مساء اليوم، هبوب عاصفة ترابية أدت إلى انعدام الرؤية أمام قائدي السيارات بالطرق الداخلية والسريعة، مما دفع مسئولي إدارة مرور قنا بالتنبيه على قائدي السيارات بالتوقف لحين انتهاء العاصفة الترابية، كما تسببت فى إنقطاع الكهرباء بسبب سقوط عدد من الأسلاك الكهربائية المغذية للمدينة وتم إصلاحها وعودتها مرة أخرى بعد أنقطاع أستمر لمدة ساعة ونصف .