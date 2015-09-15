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«المصرية للمطارات»: افتتاح خط جديد بين شرم الشيخ ولندن

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«المصرية للمطارات»: افتتاح خط جديد بين شرم الشيخ ولندن «المصرية للمطارات»: افتتاح خط جديد بين شرم الشيخ ولندن

الطيار عادل محجوب رئيس الشركة المصرية للمطارات

صرح الطيار عادل محجوب، رئيس الشركة المصرية للمطارات، أن مطار شرم الشيخ الدولى استقبل اليوم أولي رحلات الشركة الوطنية الانجليزية “برتش اير وايز” القادمة من مطار لندن جاتويك و علي متنها 153 راكبًا أنجليزى الجنسية.

كان في استقبالهم اللواء هاني رمزي الديب مدير، مطار شرم الشيخ الدولي وجميع العاملين بالمطار بالورود وعرض التنوره والمزمار البلدي تعبيرا عن فرحتهم .
> وصرح وليد شومان مدير عمليات المطار إن اعادة تشغيل رحلات الخطوط البريطانية بعد انقطاع دام ٣ سنوات إنما جاء نتيجة مجهودات كبيره لاعادة الثقه للسياح الانجليز بضمان امن وسلامة الاجراءات بمطار شرم الشيخ.

وأكد شومان أن الرحلات ستكون منتظمه ايام الاثنين والخميس من كل اسبوع وجاري العمل لرفع أيام التشغيل لتشمل يوم السبت .

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