"الكهرباء": عودة التيار بالكامل للغردقة وسفاجا وقنا

أكد المهندس جمال عبد الرحيم، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، أنه تم الانتهاء من إعادة التيار بالكامل لمدينة الغردقة بالكامل وسفاجا وجنوب قنا بعد انتهاء أعمال الصيانة بالدائرة 220 بخط نجع حمادى بعد عواصف وأمطار غزيرة.

وأضاف رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن انقطاع التيار بالغردقة وسفاجا وجنوب محافظة قنا جاء نتيجة تعطل الدائرة 220 كيلو فولت بخط نجع حمادى في الساعة 6:10 مساء اليوم وتوجهت الفرق الفنية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء على الفور لمكان الحادث وقامت بإعادة التياربشكل تدريجى.

وأشار عبد الرحيم إلى أنه فى تمام الساعة 6.30 كانت الأحمال عادت مرة أخري بنسبة 70 % من مدينة الغردقة وسفاجا بالكامل من خلال نقل الأحمال على دائرة أخرى، موضحًا أنه تم إعادة التيار لجنوب قنا وبعض المناطق بالغردقة خلال ساعتين.