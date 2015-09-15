أخبار عاجلة

السيسي يلتقي صاحب مشروع تصنيف «الإخوان» إرهابية في أمريكا -
أستاذة سياسات الإدارة عن سقوط «صخور المقطم»: لا تخطيط في مصر -
منع زوجة دبلوماسي بريطاني من دخول مصر.. ومصادر: «المعاملة بالمثل» -
رئيس «العربية للتصنيع»: لن نترك أطفال الشوارع فريسة للاستغلال -
الرئاسة: العلاقة بين مصر وأمريكا قائمة على تعزيز التعاون العسكري -
كريمة: قتال المسلمين في صدر الإسلام معارك وليس غزوات.. والنبي لم يغزو أحدا -
درويش: استثمارات في المنطقة الاقتصادية بقيمة 15 مليار دولار -
غرفة صناعة الحرف اليدوية توقع برتوكول تعاون مع «جوميا» -
سؤال يطرحه الشيخ خالد الجندي على العلماء والمشاهدين على الهواء مباشرة - لعلهم يفقهون -
الأخبار - موجز الأخبار لأهم وأخر الأخبار التى حدثت مع ليلى عمر - حلقة الخميس 6-4-2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"الكهرباء": عودة التيار بالكامل للغردقة وسفاجا وقنا

Google+ Print
"الكهرباء": عودة التيار بالكامل للغردقة وسفاجا وقنا "الكهرباء": عودة التيار بالكامل للغردقة وسفاجا وقنا
أكد المهندس جمال عبد الرحيم، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، أنه تم الانتهاء من إعادة التيار بالكامل لمدينة الغردقة بالكامل وسفاجا وجنوب قنا بعد انتهاء أعمال الصيانة بالدائرة 220 بخط نجع حمادى بعد عواصف وأمطار غزيرة.

وأضاف رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن انقطاع التيار بالغردقة وسفاجا وجنوب محافظة قنا جاء نتيجة تعطل الدائرة 220 كيلو فولت بخط نجع حمادى في الساعة 6:10 مساء اليوم وتوجهت الفرق الفنية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء على الفور لمكان الحادث وقامت بإعادة التياربشكل تدريجى.

وأشار عبد الرحيم إلى أنه فى تمام الساعة 6.30 كانت الأحمال عادت مرة أخري بنسبة 70 % من مدينة الغردقة وسفاجا بالكامل من خلال نقل الأحمال على دائرة أخرى، موضحًا أنه تم إعادة التيار لجنوب قنا وبعض المناطق بالغردقة خلال ساعتين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365